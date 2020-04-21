【新冠肺炎】17歲留學生康復後病毒測試再呈陽性　醫管局：屬病毒殘餘不具傳染性

▲ 醫管局指再有康復者化驗呈陽性屬殘餘病毒。

早前已出院的第496宗17歲男留學生康復出院後，病毒測試再呈陽性，目前在瑪麗醫院兒科接受觀察。醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，男病人沒有出現病徵，情況穩定，醫療團隊認為病人體內仍有少量病毒殘餘，不具傳染性，為審慎起見，病人會留院接受觀察。

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劉家獻又指，現時病毒測試主要測試病毒的核糖核酸，不論病毒仍生存或死亡都會測試出來，由於病人體內病毒核糖核酸的數值低，相信是病毒殘餘。

▲ 劉家獻指病人要出院需要在連續2個相隔24小時的病毒測試結果呈陰性才可出院。（程志遠攝）

他又指，病人要出院需要在連續2個相隔24小時的病毒測試結果呈陰性才可出院，但發生今次事件後，醫管局中央傳染病委員會會商討如何處理相關做法和改善空間。

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衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，該名病人自己居住，其家人則搬到酒店居住，家人原打算搬回家，建議病人到私家醫生接病毒測試，結果呈陽性，而衞生署化驗所檢出體內少量，不排除是病毒殘餘量。

她又指，家人沒有與他有直接接觸，但男病人家傭曾到過家中清潔，但由於不屬傳染個案，會留口水樽給家人，以防萬一。

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記者：陳子謙