【高比拜仁離世】沒有高比的19周年結婚紀念日　遺孀收暖心好友代送玫瑰花：我很想念你

NBA湖人傳奇球星高比拜仁(Kobe Bryant)與13歲女兒Gianna於1月26日的直升機事故中罹難。高比遺孀Vanessa在2月舉行的追思會上,強忍淚水分享對丈夫和女兒的思念。近日來到兩人結婚19周年紀念日,雖然天人永隔,不過Vanessa仍收到兩束漂亮的玫瑰花。

▲ Vanessa上載與高比的舊照。(圖片︰vanessabryant IG)

Vanessa於19日在IG「vanessabryant」更新狀況,上載了與高比的合照,慶祝兩人結婚19周年妃念日,她寫道:

我的國王、我的摯愛、我的摯友,結婚19周年快樂。我很想念你,我多麼希望你在這裡,將我擁入懷內,我愛你!

My king, my heart, my best friend. Happy 19th wedding anniversary baby. I miss you so much. I wish you were here to hold me in your arms. I love you.