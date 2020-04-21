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【高比拜仁離世】沒有高比的19周年結婚紀念日　遺孀收暖心好友代送玫瑰花：我很想念你

親子 17:23 2020/04/21

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熱門 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

Vanessa首個沒有高比的結婚紀念日。

NBA湖人傳奇球星高比拜仁（Kobe Bryant）與13歲女兒Gianna於1月26日的直升機事故中罹難。高比遺孀Vanessa在2月舉行的追思會上，強忍淚水分享對丈夫和女兒的思念。近日來到兩人結婚19周年紀念日，雖然天人永隔，不過Vanessa仍收到兩束漂亮的玫瑰花。

Vanessa上載與高比的舊照。（圖片︰vanessabryant IG）

Vanessa於19日在IG「vanessabryant」更新狀況，上載了與高比的合照，慶祝兩人結婚19周年妃念日，她寫道：

我的國王、我的摯愛、我的摯友，結婚19周年快樂。我很想念你，我多麼希望你在這裡，將我擁入懷內，我愛你！

My king, my heart, my best friend. Happy 19th wedding anniversary baby. I miss you so much. I wish you were here to hold me in your arms. I love you. 

Vanessa收到女兒及好友代送的玫瑰花。（圖片︰vanessabryant IG）

高比好友代送玫瑰花

她其後又上載了兩張玫瑰花的照片，大紅玫瑰是女兒送的，還有粉紅色玫瑰則是高比生前好友NBA球星Paul Gasol和太太Cat送上，讓Vanessa得到窩心安慰。

與高比結婚19年的Vanessa，2月24日出席高比追思會時，一邊哽咽，一邊分享對高比和女兒的思念。

我無法把他當作一個名人或一個很厲害的籃球員，他是的最親愛的丈夫、孩子最好的爸爸，他是我的一切。

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責任編輯：王明芳 

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