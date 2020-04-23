【疫市求生】健身中心斥資6位數字引入智能消毒站　創辦人無懼零生意額：衛生最緊要

▲ 有健身中心斥資6位數字為重開做好準備！

政府早前宣布社交距離的措施（限聚令及停業令）會延長14天至5月7日，健身中心也因此延期開放。有健身中心為重開做好準備，斥資6位數字引入智能消毒站及溫度口罩檢查系統，確保健身人士及教練的安全。

▲ Eliment FitLax董事譚耀倫（Gallen）購入智能消毒站。（相片由受訪者提供）

斥資6位數字增設消毒措施

Eliment FitLax董事譚耀倫（Gallen）接受訪問時指健身中心生意大受影響。他指疫情開始時，生意大跌4成，現在因停業令，變成沒有生意，有些教練無奈要放無薪假期。

停業接近一個月（停業令延期），在生意面臨史無前例的困難下，Gallen仍然不惜「落重本」斥資6位數字，做好防疫措施，於銅鑼灣的Eliment Fitlax增設智能消毒站及溫度口罩檢查系統。

Gallen認為大家經歷疫情後，會更重視身體健康及衛生意識。因此，他希望建造一個安全及衛生的環境，讓客户放心做運動。

有強健身體才有抵抗力對抗病毒！

Eliment Fitlax是首間引入AQUA PRO+TECH智能消毒站的健身中心，消毒站備有3個小洞噴出AQUA PRO+TECH抗疫消毒噴霧，進場人士（教練及健身人士）轉身7秒便可完成全身消毒。

健身中心會要求教練每次接觸客人前，都要經過消毒站消毒，就算每課之間都須到消毒站，確保衛生安全。此外，他們會在不同角落放置消毒噴霧，方便教練和健身人士使用。

▲ 健身中心引入智能消毒站。（相片由受訪者提供）

Gallen解釋使用AQUA PRO+TECH消毒技術是因為這些成份不會像酒精或者漂白水般刺激皮膚，又不會令地板及健身器材損害，滿足到健身中心的需要。

此外，每位進場人士經過Hampen Technology溫度口罩檢查系統檢查，量度體溫。若出現發燒情況會響號，若發現進場人士沒有戴口罩，系統同時會響號提醒工作人員，大大減低病毒傳播風險。

Gallen亦會沿用停業令前的防疫措施，例如要求健身人士申報外遊紀錄，及戴上口罩。

客戶成為「疫境」動力

Gallen面對零生意額，難免感到徬徨和難受。可是，他從來沒想過放棄或結業，因為他肩負著一種責任，

為人提供做運動地方和發放正能量！

這段停業日子，Gallen收到很多客戶關於會藉問題及了解何時可以到健身中心做運動的查詢。Gallen感到很鼓舞，因他知道大家都熱熾期待重回做運動的生活習慣。Gallen有信心健身中心重開後，生意會漸漸回到軌道。

Gallen重開健身中心後，除了實施一系列防疫措施，亦會推出會藉優惠及自動為受影響的客戶延長會藉，希望幫助大家盡快回復健身的習慣。

AQUA PRO+TECH可殺滅新冠狀病毒

AQUA PRO+TECH消毒噴霧引進日本研發科技於香港製造，AQUA PRO+TECH創辦人鄭凱謙（Zacharias）接受訪問時指，這消毒噴霧含有99.98%純淨水（H2O）及0.02％碳酸鉀（催化劑），當碳酸鉀進行離子電解，便會離子化變成OH-（氫氧離子），能破壞細菌和病毒，達至即時殺菌功效。

這消毒噴霧通過歐盟EN14476及美國國際標準ASTM E2315測試認證，能有效殺滅99.99%病毒，包括SARS-Cov-2 (新冠狀病毒COVID-19)。

Zacharias解釋，AQUA PRO+TECH不含酒精及有害化學物質，不刺激皮膚，適合嬰幼兒、孕婦、皮膚敏感（如濕疹）人士及寵物使用，而這技術即將會在隔離場合投入服務，減少病毒傳播風險。

港大研究指出以下清潔劑有效殺滅病毒

據香港大學公共衞生學院早前就新冠病毒在不同物料可存活時間進行研究，發現新冠病毒可於外科口罩表層存活時間多達7日。港大研究測試過以下清潔劑 ，全部在5分鐘後檢測不出病毒：

1:49家用漂白水

1:99家用漂白水

70%乙醇（酒精）

7.5%聚維酮碘（含碘消毒劑的常見成分）

0.05%氯二甲酚（滴露的有效成分）

0.05%氯己定（粉紅色消毒藥水的常見成分）

0.1%苯扎氯安（消毒濕紙巾的常見成分）

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記者：王芷瑩