【IB攻略】報考獸醫有何要求？　IB專家分享升大學選校攻略

▲ IB專家分享選報大學貼士。（iStock圖片）

因為新冠肺炎的關係，筆者的教育中心網上和學生互動的機會多了，有不少IB同學的問題非常有趣，值得和各位讀者分享。

1.未來讀醫可否讀數學Standard Level？

相信不少家長都知道2021將會有新的數學制度，名為Math AA 和 AI。過往的舊制度，就讀醫科是絕對可以讀Standard level （標準程度）的數學就可以過關的。但是新的數學制度，內容比以前簡單了，所以筆者發現就算一些Biomedical 學位的學位都會要求至少Math AI HL 高等程度。

所以學生有意選讀醫科，可以選擇Math AI HL。不過IB Math AA SL是否可以，就應該是borderline case，因為課程和舊制度的Math SL相似，但是暫時筆者亦都不太肯定，因為很多大學還未有公佈對新的IB數學課程的認受性。

2.Economics、Finance和Business有什麼分別？

大學有經濟系，又有Economics & Finance，還有商業Business課程，讀商科的學生真的不如如何選擇。首先我們要知道這3個課程的分別。經濟主要讀理論，例如Demand Supply 供求理論，所有經濟體系都是建基於供求和買賣的基礎上。

Finance就是比較數字化的課程，教學生明白銀行的運作，甚至如何風險管理，例如保單如何制定賠償金額都是finance的範疇。至於Business就比較著重實用性，例如怎樣開企業，如何引用accounting，激勵員工等等。所以各有千秋。值得一提的是，Econ & Finance是一定要有數學Higher Level 的最低要求的。

3. 獸醫難入嗎？

一般來說，讀IB 生物化學的同學，畢業後的選擇無非是Science，就是專業學業，例如醫生、律師、工程師、會計師等，但是獸醫亦都是近來越來越多同學考慮的職業。

獸醫IB要求其實不高，大概34-36分左右，某些英國大學甚至不看IB總分，只看IB 高等程度3科的成績。但是同學一定要留心，不要選錯，Vet Science／Vet Biomedical 因為這些都是3-4年的課程，不是Doctor degree，除非該學校有直接銜接的獸醫Top Up課程，同學才好考慮。

因為這些學位，收生要求在28-29分，要求非常至低，如果同學只是希望入到大學，當然這個是一個好的選擇，入場門檻不高。但是有意從醫的學生就要留心不要選錯。

因為篇幅有限，筆者下回將會分享更多IB學生常見問題。

文章獲HKexcel IB Specialist授權轉載。

更多IB攻略：

【IB攻略】IB考試成績不理想 IB專家建議三大方法補救

【IB攻略】考試取消應該如何做？ IB專家提供3個方法拆解

TOPick推出【停課不停學】小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度 立即免費下載: bit.ly/2X96KAZ

撰文 : Ryan & Edward HKexcel IB Specialist創辦人