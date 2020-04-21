  • 27°C
香港時間 : 2020421日 (週二) 18:36
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】確診維珍航空地勤　77位同事接受深喉唾液測試

社會 18:01 2020/04/21

分享：

熱門 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

張竹君指出確診地勤的同事，未有陽性的個案。（程志遠攝）

新冠肺炎（COVID-19）疫情緩和，4月20日出現零確診個案後，衞生防護中心今日（21日）再公布最新疫情，新增4宗確診個案，年齡介乎13至39歲，全部有外遊紀錄，累計確診個案增加至1029宗，另外一宗是疑似個案。

【新冠肺炎】本港新增4宗確診全部輸入個案　分別從英國及美國返港

【新冠肺炎】17歲留學生康復後病毒測試再呈陽性　醫管局：屬病毒殘餘不具傳染性

其中在4月19日一宗本地感染個案，涉及第1026宗確診的47歲女子，患者是維珍航空香港地勤職員，於機場為英國抵港人士分流取行李及搭專車，非直接招待旅客。患者於4月6日出現咳嗽症狀，潛伏期3月23日至31日一直放假留家，或僅到居所附近富東商場，至4月1日上班；4月14日及16日兩度於機場診所就醫，17日因咳嗽持續到北大嶼山醫院急症室，接受口水化驗後確診。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出與確診患者共同進餐的4人檢測結果呈陰性，另有77人接受深喉唾液測試正等候測試結果。

【新冠肺炎】香港疫情緩和？　袁國勇：港人仍須警惕否則變新加坡翻版

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間https://bit.ly/2V94aIF

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品https://bit.ly/39VrHSC

記者：伍瑋瑋、鄧凱文

 

 

衞生防護中心 口罩 肺炎 新冠肺炎 咳嗽 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【涼薄僱主】坐擁932呎大單位卻容不下姐姐房　涼薄僱主讓工人姐姐睡窄櫥櫃被鬧爆
今日 09:55
【涼薄僱主】坐擁932呎大單位卻容不下姐姐房　涼薄僱主讓工人姐姐睡窄櫥櫃被鬧爆
【鞋底播毒】將軍澳凍肉舖職員直踩食物取貨　美國研究：鞋底細菌比廁所多3倍
今日 10:34
【鞋底播毒】將軍澳凍肉舖職員直踩食物取貨　美國研究：鞋底細菌比廁所多3倍
【新冠肺炎】三家庭共9人同一餐廳相隔1米用膳先後中招　研究：冷氣機氣流加速飛沫傳播
11:46 2020/04/20
【新冠肺炎】三家庭共9人同一餐廳相隔1米用膳先後中招　研究：冷氣機氣流加速飛沫傳播