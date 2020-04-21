【新冠肺炎】確診維珍航空地勤　77位同事接受深喉唾液測試

▲ 張竹君指出確診地勤的同事，未有陽性的個案。（程志遠攝）

新冠肺炎（COVID-19）疫情緩和，4月20日出現零確診個案後，衞生防護中心今日（21日）再公布最新疫情，新增4宗確診個案，年齡介乎13至39歲，全部有外遊紀錄，累計確診個案增加至1029宗，另外一宗是疑似個案。

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其中在4月19日一宗本地感染個案，涉及第1026宗確診的47歲女子，患者是維珍航空香港地勤職員，於機場為英國抵港人士分流取行李及搭專車，非直接招待旅客。患者於4月6日出現咳嗽症狀，潛伏期3月23日至31日一直放假留家，或僅到居所附近富東商場，至4月1日上班；4月14日及16日兩度於機場診所就醫，17日因咳嗽持續到北大嶼山醫院急症室，接受口水化驗後確診。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出與確診患者共同進餐的4人檢測結果呈陰性，另有77人接受深喉唾液測試正等候測試結果。

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記者：伍瑋瑋、鄧凱文