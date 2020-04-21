【DSE2020】從零開始急辦網上教學兼湊B　名校補習社新手爸媽與考生疫境同行

▲ 「超研教育」創辦人兼導師H.Y.Lau及太太Bowie，在疫情下成為新手爸媽，同時要照顧一班受影響學生，尤其是應屆DSE考生。

新冠肺炎自一月起爆發以來，香港人生活大受影響，中學文憑試（DSE）亦一再延期至4月24日才開考。有開辦補習社的新手父母，除了防護初生兒子，亦要為今屆考生急推應變教學，面臨雙重壓力，但看著考生的狀態與士氣跌至低點，他們亦感到心痛，「中六生的狀態，可以用崩潰去形容。」

沒有天價名師坐鎮，只有人性教法的數學專補小型補習社「超研教育」，由導師劉皓弦（H.Y.Lau）與太太黃寶兒（Bowie）創辦，因掌握多間名校的課程及歷屆試題，並緊貼學生進度，漸漸打響名堂，吸引了男女拔、皇仁、華仁、協恩及鄧顯等名校生報讀。

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名校生來自男女拔及皇仁

協助丈夫處理行政工作的Bowie，今年1月3日在仁安醫院剖腹誕下兒子。自今年1月初，內地新冠肺炎消息已開始流傳，有報道指於1月5日，一名由武漢來港的女子到仁安求診被拒，當時身在仁安的Bowie見證醫院立即提高戒備，規定所有探病的親友要戴口罩，護士亦有向她派發口罩，「幸好我生B時不用戴口罩。」

▲ 相對大型補習社，數學導師劉皓弦（右）最著重數學科整個學習流程，「課程的學習先後很重要，會影響學生的數學思維，我們亦對學生的學習進度好緊張。」（受訪者提供相片）

終止產假急辦網上教學平台

Bowie原定放產假至3月中，但1月底港府宣佈全港停課至另行通知後，兩夫婦已立即由零開始籌備網上教學平台，Bowie也難以專心坐月，要邊湊仔邊學整網上平台，無論教學或行政上，工作量均比之前多2、3倍，壓力超大。

停課初期，學生的學習心態明顯較散漫，很多學校也難以緊貼學生的進度，尤其是數學科，變相我們要加強監察學生，要做更多聯絡工作去查問、追功課等。

▲ 一家三口在疫情下沒有舉行百日宴，只在家作簡單佈置慶祝。（受訪者提供相片）

停課無期 學生退款後重返補習

起初有很多家長不接受網上教學，轉為上門私人補習，因而為子女申請退款，但想不到疫情全球大爆發，停課持續數月，找私人補習上門都有感染風險，故陸續有學生回歸報讀。Bowie解釋，數學科一旦跟不上進度，之後再學就更難，所以家長們理解，網上教學是無辦法之中的辦法。

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至於最受影響的中六應屆DSE考生，因開考日期一再推遲，Bowie見證學生由高峰的備試狀態，變得情緒低落，既擔心試場群眾聚集有感染風險，又不知道能否如期開考，Bowie和丈夫都花盡心力去協助應屆考生。

今年中六是好慘的一屆，正常返學日子都無一半，加上疫情令他們連last day都不能在校園與同學親口講再見。對於DSE，基本上所有努力溫習的學生都想如期開考，但大家都好灰想捱過去就算，我們想盡力支援他們，老公每日都返公司拍攝教學影片去幫助學生。

▲ Bowie每日在家為學生工作兼湊B，壓力不輕。（受訪者提供相片）

新手媽媽邊泵奶邊支援學生

新手爸爸劉Sir留在補習社的日子比之前更長，變相很少時間在家幫手湊B，令Bowie的壓力更重，經常一邊泵奶一邊用電腦，在BB餐與餐之間攝時間工作，但BB扭計哭鬧時，又令她難以集中精神。

早前一名40日大的BB確診，令Bowie和劉Sir超級擔心，故此BB百日也沒有大肆慶祝，只是一家三口在家靜靜度過。除了婆婆和爺爺嫲嫲，兩夫婦謝絕所有親友探訪。

疫情下我真的足足100日沒有出街，全天候陪著BB，看著他由『一舊飯』到現在識玩識笑，真的好開心，百感交集。

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記者︰林綺玲