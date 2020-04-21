【星級理財】黎諾懿買仙股曾慘蝕百萬　為下一代計劃只鍾情3隻心水股

▲ 黎諾懿在投資自言是小心保守型。

有「暖男爸爸」之稱的黎諾懿，日前出席富衛保險「智盈」繫您產品發布會，以「視像直播」形式跟現場的理財顧問及嘉賓分享理財心得，黎諾懿自爆年少時曾在股票巿場「碰釘」﹐損失過百萬元，令他經一事長一智，之後慎選投資產品，也坦言從不為孩子買任何基金。

黎諾懿入行前，曾做會計工作，深明財富要不斷增值才能追上通脹，他會把七成資金用作投資、三成作儲蓄，投資上會選擇波幅穩定且定期派息的股票及債券基金。



自言是「穩陣派」的黎諾懿，在投資上也有出現「黑歷史」，他表示：「年少時曾因為太進取，在股票巿場損失過百萬，險一舖清袋！」

▲ 黎諾懿出席理財投資分享會。（大會提供）

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黎諾懿分享20多歲時好冒險，學買仙股、消息股，只要別人稱有內幕消息，就會投資，結果有次輸掉過百萬，雖然非常肉痛，只此從失敗中吸取教訓。

他曾接受TOPick訪問，亦提及此慘痛回憶，諾懿表示：「當年買了很多今天值1仙，明天可升上8仙的『妖股』，升值廿倍後就無晒錢。正如有句話『輸錢皆因贏錢起』，你無贏過就不會買落去，買得細又沒意思，當買得大就會輸，股票市場就是這麼有趣。」

▲ 有了家室後，黎諾懿對投資更形保守。（取自IG）

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已有家室的諾懿，現在投資不再那麼進取，血汗錢不亂投資，轉為保守型：「某日，投資經理問：『咦！黎生你的投資項目變成這樣？』，不怕跟大家說，我現在的投資項目是滙豐、長實及港交所，無論股票如何趺市都有利息收，因為已有家室，經不起風浪。」

雖然近日滙豐宣布取消派發2019年第4季股息，不過相信不損諾懿在投資上取向。尤其當了父親後，在個人理財及投資取向更趨保守及小心，事事以家庭為中心，只會選穩健及低風險的產品。

他在社交平台常分享跟仔仔黎峰睿（小春雞）的生活照片，記者會上被問到可有為仔仔準備儲蓄基金？他「嚴父」上身稱：「只買了醫療保險給他，一份儲蓄基金、教育基金等都沒有買，作為父親，除了基本生活所需外，不會給予他太多東西。」

▲ 黎諾懿對兒子小春雞關懷備至。（取自IG）

黎諾懿表示：「我想訓練兒子獨立性，作為男仔應該靠自己爭取，長大後有東西想買，就自己去想辦法賺錢，在這方面，我跟太太方向一致，不想小春雞成為二世祖。」



不過，黎諾懿顯然偏心，他笑言倘若追「女」成功，情況會截然不同：「女是要來『寵』的！如果有個女，我定會將所有東西都轉給她！」

▲ 黎諾懿坦言年青時曾投資損手過百萬元。（黃建輝攝）

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現在他明白：「錢是好重要，常跟人說我很喜歡錢。特別在香港這麼現實的社會，加上一個家庭和睦與否跟賺錢能力成正比，若果常為錢去嘈交的話，久而久之會變成煩惱，所以對我而言金錢是重要，但又不能為錢而出賣自己。」



說到近況，黎諾懿直言雖然疫情有影響，但同時大大增進了他與小春雞的親子關係，他表示：「過往日忙夜忙，如今卻多了時間陪小春雞成長，我會帶他去人少的地方放風箏、摸蜆，亦會在家跟他一起整美食，始終多留在家有助減輕醫護負擔。」

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