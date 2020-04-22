把握疫市營商機遇 選購視像會議系統七大要點

由於疫情肆虐，打工仔長期在家工作，老闆面臨龐大生意壓力，各國封關自救，我們從未想過2020年的世界會如此發展。縱然如此，學某官員數年前的一句名言所說：「太陽照常升起。」地球總不能因此停止轉動，班還是要照上，會議還是要照開，被逼WFH (Work from home)，員工的工作質量就變得非常重要。不困在密封的辦公室內，工作氣氛也自然相對輕鬆。樂觀地想，員工對公司的歸屬感加強，工作就會更加投入，公司產能就會增加，而當此制度行之有效時，WFH將來絕對有潛力進化成為Workplace 2.0，而一個合適的視像會議軟件就扮演一個非常重要的角色。

近日坊間對視像會議的安全性十分關注，大家都很重視數據保護、個人資料和私隱等問題。試想像如有陌生人亂入公司重要的會議做成資料外洩，後果是有多嚴重？ 如果你選用CiscoWebex便不需要擔心以上的情況，Cisco企業級的安全設置正正就是其賣點之一。

賣點：

1. 安全性高：

我們絕對不能夠為了一個軟件或App的效能而放棄其安全性，尤其是要應用該軟件於商業世界時，其安全性更加不容忽視。Cisco的保安度極高，於美國一眾高科技公司中更享負盛名，多年來均獲得Soc-2 type 2、ISO 20071和GDPR等國際認證。Webex的視像會議功能採取端到端加密技術 (end to end encryption)，全面保護你的數據。同時，Webex會將所有客戶資料儲存於Cisco資料庫，絕不放在任何第三方的雲端內。如果你用Personal Room功能設置會議，會議主持人亦有自動鎖定會議的權利，清楚知道誰在何時參與這場會議，就算無關人士擁有會議連結，也不能隨意進入會議室。

▲ 使用Personal Room時，會議主持人可鎖定會議

2. 佔用極少頻帶：

試想像你的兒子在家打機，太太用Netflix觀賞韓劇，同時間你要開公司會議，三人共用同一個Wi-Fi時，頻帶佔用率何其高，你有可能每每聽到老闆的重點時畫面就卡住Lag機，甚至斷線，嚴重影響工作效率，更甚者更有可能影響公司生意！而Webex利用自家科技，頻帶佔有率極低，提供穩定流暢的會議體驗。

3. 操作簡單免安裝：

Webex兼容電腦及手機，即使用手提電話都可以開會；而作為會議的參與者，最麻煩莫過於開會前又要先登記、又要下載軟件等；近來害怕安全問題，又要設立另一個沒有私人資料的電郵、甚至要在電腦開設另一個只有一般權限的使用者帳號等一大堆繁複手續，既費時又失事。而Webex操作非常簡單，只要你有會議連結，一鍵即入，毋須安裝及登記！

4. 螢幕共享：

會議的參與者均可選擇螢幕共享功能，輪流開出各種頁面，令匯報更有效率；同事更可同時打出文字訊息，討論匯報有關的問題。如果會議進行中想和個別同時作對話，文字訊息亦可指定接收對象，方便多方面溝通，功能覆蓋可謂十分全面。

▲ 各會議使用者可使用螢幕共享功能

▲ 同事在會議期間可同步打出文字訊息，亦可指定接收對象

5. 會後重溫：

每次視像開會最怕來不及寫筆記，除非自己用電話錄啦，否則會後都不能聽回錄音，難以跟進工作進度；Webex提供會議錄影功能，會議過後片段自動製成MP4儲檔，方便傳至未能開會的同事，甚至客戶，就算未能舉辦面對面的會議，無阻公司有效運作！

▲ Webex提供會議錄影功能

6. AI人工智能

Cisco Webex當中最令人印象深刻的，是Webex會利用人工智能將會議內容變成一份文稿，而錄製片段右邊更有個文字儀表版，可搜尋文字訊息，對完成會議紀錄的麻煩程度大大降低！對員工而言，少了一份厭惡性工作；對老闆而言，節省了一位人手的時間，間接令公司效能提高！雖然人工智能現在只能識別英語，但將來會慢慢涵蓋至其他語言。

7. 本地客戶服務支援

此看似毫不重要，但當問題真正出現時才會發現如獲至寶。於本地擁有客戶服務支援的好處就是求助電話不用浪費時間，要等接駁到第二、甚至第三個國家才有人接聽；而最重要的就是服務支援的語言包含廣東話，減少溝通誤會的機會！

不得不說這次疫情某程度上逼使我們改變工作生態，不少人已開始適應在家工作的模式，即使在疫情過後，可預視不少公司會改變其工作環境的趨勢，即使是一個遙距的工作環境，只要選擇合適的視像會議軟件，公司效率也不會因為疫情或社會問題而受到影響，反而會因為應變得快而更有優勢，業務甚至能有所增長！一個更有效率的世界即將誕生。

Webex功能齊備，以往只提供企業版本，現時開放免費版本。如果想快點體驗一下Webex如何有效改革你的傳統工作模式，就快點登記Webex啦： http://cs.co/90091NBGS

(資料由客戶提供)

