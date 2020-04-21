【重新出發】田蕊妮離開大台自組新公司　阿田開新專頁老公杜汶澤力推

▲ 田蕊妮宣布開新專頁與新公司，老公杜汶澤：「你like 咗未？」

日前宣佈正式約滿無綫、結束12年賓主關係的田蕊妮（阿田），當日在Facebook發文透露想要離開舒適圈探索新潛能，今日阿田公佈已經開了新公司同時設立了個人專頁，已經準備好重新出發。

阿田於今年初缺席《萬千星輝頒獎典禮2019》，及後她出席活動時透露，數月後即將約滿TVB，當時傳出她有意簽約古天樂旗下經理人公司。

【告別大台】田蕊妮正式離開TVB IG：舒適圈有時候只是一緊箍咒

直到日前，阿田在facebook發文，透露已經與TVB結束長達12年的合約，當時揚言仍未有新計劃，只希望能夠離開多年來的舒適圈，去探索更多的新可能和新挑戰。

▲ 阿田與助手在公司大窗台影合照。（Facebook圖片）

【離開大台】田蕊妮結束無綫12年賓主關係 傳阿田簽約古天樂旗下

今日下午，阿田在其個人Facebook宣佈，終於開設了個人專頁，而專頁上的第一則帖文，則是公佈她已經開設了新公司：

Start！Everything’s starting ... anew！ 我好喜歡start呢個字，佢可以解讀成開始，開創，開闢，啟動，起點，開幕⋯等等等。今日我開始我嘅工作喇，開始工作之餘仲開咗個New Page，開咗個新專頁之餘仲開咗間公司。 感謝我呢位百般武藝集於一身嘅助理starting with me，感謝各方專貴嘅客戶支持我嘅New Start！

▲ 阿田工作效率神速。（Facebook圖片）

【動物森友會】田蕊妮陪阿澤留家打機抗疫 視后從祖堯邨搬到康樂園與歌神做鄰居

短短數小時專頁已經有超過7萬人讚好、14萬人追蹤，其丈夫杜汶澤亦有幫忙宣傳：

田蕊妮new start ，全新fanpage ！

我有like 到呀 ，你like 咗未？

可能係世界上唯一好睇過「喱騷」嘅 Facebook page ......

衝入去like同share啦！係咪想佢賣晒我啲西裝同大頭菜呀？

最近迷上了電玩遊戲《集合啦！動物森友會》的夫婦對話中全都與它有關，阿田立即回應：「你d大頭菜價好就要賣架啦！至於d西裝你都著唔晒，間屋又唔係大，賣咁d啦！」非常搞笑。

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