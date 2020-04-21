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【居屋2020】尹兆堅倡引入VR睇樓　促房委會盡快交代銷售安排

社會 17:37 2020/04/21

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熱門 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

尹兆堅倡居屋銷售引入VR睇樓。（資料圖片）

疫情持續，房委會去年推售的6個居屋項目，仍未重新恢復揀樓程序。房委會委員、民主黨尹兆堅關注到，去年白居二中籤的準買家，獲發「購買資格證明書」的有效期僅一年；但因應疫情，不少業主都拒絕準買家睇樓，令買家失卻預算。尹建議，延長證明書有效期多一年。

尹兆堅擔心疫情持續，對白居二準買家影響最大，他已去信運房局及房屋署，要求把購買資格證明書有效期延長十二個月，確保市民揀樓權利不會因疫情而受影響。

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尹兆堅又稱「居屋2019」推售至今，兩度因疫情暫停揀樓程序，至今仍有近2,000單位還未售出。他認為房委會應盡快交代揀樓安排及進展，避免下一期居屋再延遲推售。

他亦建議因應疫情影響，房委會應長遠考慮將認購過程電子化，參考發展商推出「VR睇樓」等措施，方便市民。

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責任編輯：吳卓峰

居屋 尹兆堅 疫情 房委會 民主黨 白居二

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