議員關注經濟民生狀態不佳垃圾收費未合時　環境局承諾即使通過亦待合適時才正式執行

▲ 環境局副局長謝展寰指，現時垃圾收集有不完善的地方，要引入教育及社區支援，令垃圾處理方式進一步提升，非單只是透過垃圾徵費改善。(經濟日報資料圖片)

立法會今早(20日)舉行《2018年廢物處置(都市固體廢物收費)(修訂)條例草案》委員會會議。會上，環境局副局長謝展寰指，現時垃圾收集有不完善的地方，要引入教育及社區支援，令垃圾處理方式進一步提升，非單只是透過垃圾收費改善。

謝展寰表示，垃圾收費不是新鮮事，於亞洲而言，台北及首爾已推行多年。兩地於未引入垃圾徵費與本港情況相似，包括廢物不斷增加、出現很多非法棄置，其衞生情況亦見問題。不過於推行後，透過不同的宣傳教育，慢慢推動回收工業，建立回收市場，「市民自自然然主動把一些可回收、有價值的廢物分別出來」。

他又指，以往廢物的處置方式沒有特定規範，「市民將廢物棄置後自然有人收」，惟香港密度高，垃圾胡亂棄置易造成衞生問題，相信若有垃圾收費，市民便不會隨意棄置，需先購買特定的包裝袋才可分類處理，然後棄置於特定位置，料推行初期市民未必會習慣，但相信長期能為本港改變整個垃圾處理的文化，連帶衞生問題都可得到改善。他強調並不是單純為收費，而是為整個廢物系統帶來改變。

謝展寰稱，推動垃圾徵費不是「以執法行先」，政府期望能以教育引導市民逐漸改變，當局亦會承諾將未來所收得的款項用以推動減廢回收的工作及社區支援。

立法會議員梁繼昌關注現時經濟民生狀態不佳，要求當局承諾若條例草案獲通過，亦先預留足夠時間做足宣傳教育再推行。謝展寰回應指，明白條例較複雜，故願意給予社會一年至年半時間作準備，待社會合適執行法例後才會正式執行法例，「若有需要時間再延長亦沒問題」。

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記者：洪芷晴