【新冠肺炎】限聚停業令延長至5月7日議員感失望　受影響業界促港府提供額外補助

▲ 食肆只可坐一半的措施撤銷，其他限制不變。（林宇翔攝）

新冠肺炎疫情持續，港府延長限聚令﹑11個類別處所停業令及餐飲業務管制措施14天，至5月7日，但撤銷食肆最多只可坐半數座位的要求。有立法會議員對此感失望，憂令受影響業界雪上加霜；業界坦言再感「晴天霹靂」，促政府作出額外補貼。

飲食業界立法會議員張宇人對政府延長禁令感失望，認為措施會令更多食肆及酒吧倒閉，本地生產總值再下跌，當局應平衡抗疫與經濟活動，逐步放寬對飲食業的限制，強調疫情好轉並不代表飲食業界會鬆懈。他說，當局放寬食肆座位要求，可令餐廳可以接待更多顧客，但餐廳仍須將餐桌保持1.5米距離的限制，執行上仍有難度，冀政府每日檢視情況，若疫情有好轉，應考慮逐步放寬對業界的更多限制。

▲ 食肆只可坐一半的措施撤銷，其他限制不變。（林宇翔攝）

香港酒吧業協會副主席錢雋永稱，停業令延長變相導致全港酒吧停工接近一個月，不滿政府有關安排，而政府次輪防疫基金有關酒吧業的資助還未開始接受申請，令酒吧資金流停頓，員工被迫放無薪假。他說，上周五（17日）已約見食衞局副局長徐德義反映業界情況，同時要求政府須為酒吧業作出更多賠償，包括提供一筆過15萬元資助業界渡難關，以及盡快公佈次輪抗疫基金的申請內容。

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批發及零售界立法會議員邵家輝亦言，近期本港確診個案大減，近日更只有零星個案，政府無必要維持關閉令這嚴厲措施，因此不同意延長禁令，認為只會即時加深業界的困難，如同雪上加霜，當中以美容院所受影響更大，恐怕不少美容院難以繼續生存，眾多從業員將面臨失業。

▲ 美容業界冀當局提供更多租金及薪金額外補貼。（經濟日報資料圖片）

香港美容業總會創會主席葉世雄稱，近日新冠肺炎確診數字回落至單位數，不少業界都希望可恢復營業，並為此準備防疫工作，包括為美容院噴上消毒塗層，但因政府今日宣佈停業令續延長，令業界再感「晴天霹靂」，擔心有關計劃會因而擱置或調整，「連鬥志都打殘埋。」

他指，港府在第二輪防疫抗疫基金中，對美容業的補貼金額低，難以填補停業令下所帶來的損失，加上目前未知申請時間表名如何獲發資助，憂慮一些小型美容院會「捱不過」而結業，冀當局為業界提供租金及薪金額外補貼。

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記者：陳曉瑩