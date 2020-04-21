【限聚令】屯門工廈樓上酒吧違令營業　負責人認罪判囚2個月

▲ 酒吧負責人被判囚兩個月，為禁酒令實施以來判刑最重的案件，兩員工則判囚兩周，緩刑1年。（經濟日報資料圖片）

政府早前實施禁聚令及禁酒令，警方周日（19日）於屯門一工廈發現1間無牌樓上酒吧照常營業，涉違反食物及衞生局局長指示，酒吧負責人及兩名員工被捕。案件今（21日）於粉嶺裁判法院提堂，涉案酒吧負責人承認違反食物及衞生局局長指示等罪、無牌管有酒類及無牌售賣酒類共3罪，兩名員工則承認無牌售賣酒類。酒吧負責人被判囚兩個月，為禁酒令實施以來判刑最重的案件，兩員工則判囚兩周，緩刑1年。

涉案被告依次為陳華琨（36歲）、彭維杰（24歲）及霍豪斌（33歲），同被控1項無牌售賣酒類，首被告為酒吧負責人，另被控1項為售賣而無牌管有酒類及1項違反食物及衞生局局長指示，

控罪指，3人於2020年4月19日在屯門建發街好景工業大廈一單位內，沒有訂明牌照而售賣7罐啤酒；陳另被控於同日同地，沒有訂明牌照，而為售賣而管有300罐啤酒；及作為酒吧負責人，違反食物及衞生局局長指示。

3人承認全部控罪。案情指，警方於2020年4月19日，於屯門建發街好景工業大廈一單位內，發現該處的樓上酒吧照常經營，搜查時內有18名顧客，調查後發現酒吧領取合資格牌照。

3名被告被捕，警誡下，首被告承認是無牌酒吧的負責人，案發時知悉政府實施禁酒令，因為急需金錢而營業。其餘兩名被告警誡下承認為酒吧員工，及知悉酒吧未有領取牌照。

裁判官最終判處首被告監禁兩個月，即時入獄，為禁酒令實施以來判刑最重的案件；其餘兩名被告則被判監兩星期、緩刑1年。

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記者：王仁昌