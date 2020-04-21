涉藏鎚子被控圖作非法用途　地盤工因證據不足獲撤控

▲ 被告於東區裁判法院再提訊後獲撤控。（經濟日報資料圖片）

今年1月中有人於中環遮打花園舉行「天下制裁」集會，期間多人被捕，26歲裝修工人涉管有鎚子及防彈插板等，早前被控管有適合作非法用途的工具並意圖作非法用途使用罪，案件今（21日）於東區裁判法院再提訊。控方指證據不足以在毫無合理疑點下證明被告有意圖將所管有的物品作非法用途，因此決定撤控，被告兼獲訟費。

涉案被告林乘風（26歲）被控於2020年1月19日，在中環環球大廈外管有1個黑色背包，內有1個銀色士巴拿、1個黃黑色鎚仔、2塊防彈插板、1個黑色頭套、1隻白色手套和1個防毒面具連2個濾芯等，意圖作非法用途。

案件今於東區裁判法院再提堂，控方指經索取法律意見後，認為證據不足以在毫無合理疑點下證明被告有意圖將所管有的物品作非法用途，因此決定撤控，對於辯方將申請訟費，控方認為被告自招嫌疑，反對申請。

控方指被告於案發時被警員截查，雙方均同意警員在被告身上搜出1張建造業安全訓練證書，而控方的說法是被告當時承認正準備參與1個公眾集會，並解釋身上的防毒面具和手套是作以防警方發射催淚彈之用，而其他工具則是作集會後開工之用。

控方又質疑案發當日是星期天，根據《噪音管制條例》，在公眾假期不可進行會產生噪音的裝修工程，因此被告當日攜帶涉案工具並非作開工之用，而且被告身上的防彈插板硬度足以抵擋橡膠子彈及布袋彈，因此認為被告自招嫌疑。裁判官聞言即質疑，若被告身上的防彈插板如此可疑，為何警員沒有即時查問？控方解釋警員當時只集中於搜得的士巴拿及鎚子。

辯方則否認被告曾表示正準備出席公眾集會，案發當日被告攜帶的防彈插板是其職業安全要求的設備，尤其當他進行燒焊工作時會用到，而案發當日他正準備進行髹油工作，因此不會產生噪音，並非不能在星期天進行的工作。

裁判官經考慮後，指出警方於當時並沒有就防彈插板向被告作查問，而抵擋橡膠子彈及布袋彈亦非其唯一用途，明顯警方當時根本不覺可疑，加上雙方亦不爭議被告是1名裝修工人，因此決定向被告批出訟費。

被告離開法庭時表示感到鬆一口氣，之前亦擔心要入獄，亦曾因此發噩夢，他認為警方今次明顯屬濫捕。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC

記者：楊詠渝