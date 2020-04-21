【港產口罩供應】HKTVmall預售口罩200萬人申請　首輪3000名中籤幸運兒名單公布

▲ HKTVmall今日(21日)公布首輪口罩抽籤結果。

新冠肺炎疫情持續，HKTVmall在4月13日起以「先登記抽籤，中籤後購買」形式開賣口罩，HKTVmall今日(21日)公布首輪口罩抽籤結果。

據HKTVmall今日在官方facebook宣布，首輪抽籤共收到200萬個登記，目前已從中抽出3000名中籤幸運兒。帖文指，這3000名幸運兒應該已經收到手機短訊及電郵通知中籤，幸運兒可根據短訊及電郵上的指示，在指定時間點撃購買連結購買HKTVmall口罩一盒（30片），逾期作廢。

購買流程

先確定已註冊及登入HKTVmall帳戶

中籤人士請於短訊提示的指定時間內，點撃確認短訊內的購買連結以購買口罩

如購買連結未能打開，請前往HKTVmall結帳頁面的「#使用優惠卷」位置，輸入確認短訊內的兌換碼，並按確定

口罩將「#自動增加至購物車」內，系統將自動跳轉至「#結帳」頁面。

確認商品無誤後，請選擇「#送貨地址、送貨時間安排」及「#付款方式」

按下「確認付款」，完成所有步驟。

更多細節請參看：https://bit.ly/3cDMjQT

口罩規格

經SGS測試符合美國ASTM標準Level 2

BFE≧98%

PFE≧98%

VFE≧98%

一盒30片、每盒售價$65，尺寸為175mm x 95mm的成人口罩，每5片會有獨立包裝，即係一盒有6包。

HKTVmall指，即將會再舉行下一輪抽籤，已經登記的朋友則無需再登記，籲密切留意公布。

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責任編輯：羅嘉欣