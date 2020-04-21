  • 26°C
香港時間 : 2020421日 (二) 20:08
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港產口罩供應】HKTVmall預售口罩200萬人申請　首輪3000名中籤幸運兒名單公布

健康 18:47 2020/04/21

分享：

熱門 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

HKTVmall今日(21日)公布首輪口罩抽籤結果。

新冠肺炎疫情持續，HKTVmall在4月13日起以「先登記抽籤，中籤後購買」形式開賣口罩，HKTVmall今日(21日)公布首輪口罩抽籤結果

據HKTVmall今日在官方facebook宣布，首輪抽籤共收到200萬個登記，目前已從中抽出3000名中籤幸運兒。帖文指，這3000名幸運兒應該已經收到手機短訊及電郵通知中籤，幸運兒可根據短訊及電郵上的指示，在指定時間點撃購買連結購買HKTVmall口罩一盒（30片），逾期作廢。

購買流程

  • 先確定已註冊及登入HKTVmall帳戶
  • 中籤人士請於短訊提示的指定時間內，點撃確認短訊內的購買連結以購買口罩
  • 如購買連結未能打開，請前往HKTVmall結帳頁面的「#使用優惠卷」位置，輸入確認短訊內的兌換碼，並按確定
  • 口罩將「#自動增加至購物車」內，系統將自動跳轉至「#結帳」頁面。
  • 確認商品無誤後，請選擇「#送貨地址、送貨時間安排」及「#付款方式」
  • 按下「確認付款」，完成所有步驟。

更多細節請參看：https://bit.ly/3cDMjQT 

口罩規格

  • 經SGS測試符合美國ASTM標準Level 2
  • BFE≧98% 
  • PFE≧98% 
  • VFE≧98%
  • 一盒30片、每盒售價$65，尺寸為175mm x 95mm的成人口罩，每5片會有獨立包裝，即係一盒有6包。

HKTVmall指，即將會再舉行下一輪抽籤，已經登記的朋友則無需再登記，籲密切留意公布。

更多口罩開售消息，請看:

【4月21日口罩供應】最齊連鎖店免炒價口罩+網店+小店+超市+良心免費派口罩搓手液詳情【持續更新】

【港產口罩供應】BFE ≥ 99%　80後港爸製學童口罩周四預售【附訂購方法】

【口罩供應】BFE+PFE+VFE≧98%　HKTVmall 4月13日預售口罩3個購買步驟

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康

立即查看：bit.ly/2UJP4dx

責任編輯：羅嘉欣

網絡熱話 HKTV 口罩 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【涼薄僱主】坐擁932呎大單位卻容不下姐姐房　涼薄僱主讓工人姐姐睡窄櫥櫃被鬧爆
今日 09:55
【涼薄僱主】坐擁932呎大單位卻容不下姐姐房　涼薄僱主讓工人姐姐睡窄櫥櫃被鬧爆
【鞋底播毒】將軍澳凍肉舖職員直踩食物取貨　美國研究：鞋底細菌比廁所多3倍
今日 10:34
【鞋底播毒】將軍澳凍肉舖職員直踩食物取貨　美國研究：鞋底細菌比廁所多3倍
【新冠肺炎】林鄭月娥：4月23日到期限制社交距離措施　會延長實施多14天
今日 09:53
【新冠肺炎】林鄭月娥：4月23日到期限制社交距離措施　會延長實施多14天