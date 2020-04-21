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【齊心抗疫】房協3.6萬份抗疫包派街坊　新任CEO陳欽勉：同心無懼疫境

社會 18:46 2020/04/21

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熱門 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

房協向居民及員工派發愛心抗疫包。

新冠肺炎疫情嚴峻，本月初接任房協行政總裁的陳欽勉，旋即向轄下出租屋邨居民及轄下員工「送見面禮」，大手筆製作3.6萬個「愛心抗疫包」，今日起（21日）陸續分發給居民。

房協製作的「愛心抗疫包」內容豐富，內有2個掛頸式抗菌包、口罩夾2個，以及由「房協獎學金同學會」義工繪製的抗疫小冊子，以漫畫形式介紹抗疫資訊。

抗疫包會經由房協職員，今日（21日）陸續分發，今個星期內親身派送到各出租屋邨的單位信箱，預計多達3.2萬個住戶受惠；少量抗疫包也會透過區議員，派給附近街坊。

據了解房協職員及新聞工作者，亦會收到抗疫包。TOPick記者亦不例外，當中附上新任行政總裁陳欽勉的留言打氣咭：

只要同心，無懼「疫」境，希望抗疫包可以為大家打打氣，加油！

陳欽勉還祝大家身體健康添，他作為「房屋實驗室」新任大內總管，咁快就識得體察民情，跟居民一條心。唔知房委會作為出租屋邨的「大業主」，又會如何向居民表達心意呢？

【新冠肺炎】房協擬對轄下商戶減租75%　 陳欽勉：未來4至5年屬房協支出高峰期

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責任編輯：吳卓峰

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