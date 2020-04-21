不滿反修例海報被踐踏　女護理員以棍襲擊便衣警候判

▲ 案件押後判刑至5月4日以索取背景報告，被告准保釋候判。（經濟日報資料圖片）

去年10.1國慶日56歲女護理員涉在太子港鐵站外，因張貼反修例宣傳海報與便衣警員起爭執，更以塗漿糊的長棍襲擊對方，護理員被控1項普通襲擊，今（21日）於西九龍裁判法院承認控罪。代表律師求情指，便衣警曾刻意踐踏地上海報，更以粗言辱罵被告，被告感到被冒犯及受挑釁，裁判官即反問「點叫做挑釁？你想表達你嘅意見，人哋亦有意見」，押後判刑至5月4日以索取背景報告，被告准保釋候判。

2名被告為蔡妙兒（56歲），報稱護理員；盧家業（42歲），報稱運輸工人。案件今再提訊，蔡承認1項普通襲擊罪，控罪指她於2019年10月1日在太子港鐵站B1出口外襲擊男子羅國威。盧則否認1項襲擊警務人員，控罪指他於同日同地襲擊1名警務人員。蔡的案件則押後至6月3日作審前覆核，蔡續准保釋。

控方案情指，女被告事發前正在太子站B1出口外的行人路貼海報，便衣警行經行人路時，險些滑倒，並提醒其他人小心，被告突然變得激動，以長棍打便衣警手臂1次，令其手臂有觸痛及紅腫，便衣警遂捉著被告的手阻止，其後警員到場將被告制服及拘捕。

辯方求情時指，被告任職陪月，患有紅斑狼瘡症及腎炎等疾病多年，自2003年起因為情緒不穩而求診精神科。辯方又指被告因目擊社會不公義而張貼海報，便衣警到場巡邏，刻意踐踏海報，更以粗言辱罵她，她感到被冒犯及受挑釁。主任裁判官羅德泉聞言即反問「你喺公眾地方未得批准貼嘢，點叫做挑釁？你想表達你嘅意見，人哋亦有意見」。

辯方則回應指，被告並非出於政見不同而犯案，她當時看見便衣警刻意踐踏海報，感到受人身攻擊而感到憤怒，一時衝動下作出攻擊，而她並非刻意用武器攻擊，事後已深切反省，知道做錯。代表律師指，撇除政治因素，本案只是1宗普通襲擊案。裁判官將判刑押後至5月4日以索取背景報告，一度打算將被告還押，最終考慮到被告情況，准保釋候判。

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記者：林欣樂