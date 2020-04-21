坐城巴往港珠澳因路線起爭執　休班新巴車長拳毆車長致撞壆還押候判

▲ 被告鄧少鋒還押候判。（經濟日報資料圖片）

50歲休班新巴兼職車長去年乘坐前往港珠澳大橋的城巴巴士途中，因為路線問題與該巴士車長有爭執，激動下揮拳打對方面部，令巴士失控撞壆，涉案休班車長被控1項襲擊致造成身體傷害罪，今日（21日）於東區法院提訊，案件押後至5月4日，待索取被告的背景報告再作判刑，被告還押候判。

被告鄧少鋒（50歲），據悉是新巴兼職車長，承認1項襲擊致造成身體傷害罪。裁判官指案情嚴重，被告行為有可能導致其他乘客受傷，惟控方指出，不知道當時涉案雙層巴士有沒有其他乘客。辯方曾要求為被告索取社會服務令報告，惟遭裁判官斷言拒絕，案件押後至5月4日判刑。

案情指，2019年5月24日清晨，被告乘搭城巴A21號線巴士前往港珠澳大橋，期間因路線問題，與正駕駛巴士的城巴車長發生爭執，以拳頭毆打車長左臉，以及捉著車長的手臂，巴士失控撞上路壆，2人均有受傷。

事後車長左臉、左前臂及右手受傷，部分是因被告施襲而造成。被告右手及膝頭受傷，巴士閉路電視片段顯示，車長沒有還手，被告的傷勢是巴士撞壆時造成的。

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記者：林欣樂