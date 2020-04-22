【加強化驗】公立醫院急症室今起使用快速核酸測試新冠病毒　最快30分鐘有結果

▲ 快速檢測化驗裝置可最多同時做16個標本測試。（梁偉榮攝）

新冠肺炎疫情持續，多個國家紛紛搶購新冠肺炎測試劑。醫管局從外海引入檢測新型冠狀病毒的快速核酸檢測試劑，其試劑最快可在30分鐘得知結果，大大縮短病人等候結果的時間，今日（22日）起在10間公立醫院急症室使用。

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▲ 伊利沙伯醫院病理學部微生物科副顧問醫生黃卓凝（右）表示，快速核酸檢測可以在45分鐘左右就得知檢測結果。(梁偉榮攝)

現時醫管局主要通過核酸檢測標本中冠狀病毒核酸來確定病毒的存在，醫管局總行政經理（感染及應急事務）莊慧敏指出，當局已從美國、瑞典等地引入新型冠狀病毒的快速核酸檢測試劑，快速核酸檢測的機器以往有用於檢測流感及肺結核抗藥性測試，而今次醫管局則更換測試劑，以用作檢測新型冠狀病毒。當局為此多增購更多檢測化驗裝置用作檢測，最多可同時檢測16個標本，將於今日起在10間公立醫院急症室起使用，包括瑪麗醫院、伊利沙伯醫院、廣華醫院、聯合醫院等。

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▲ 快速核酸檢測試的彈性較大，不用等待大批標本才進行測試。（梁偉榮攝)

至於新舊測試的分別，伊利沙伯醫院病理學部微生物科副顧問醫生黃卓凝解釋，傳統核酸檢測由收集樣本至擴測及測試等，需時大約4至6小時，而快速核酸檢測可以在45分鐘左右就得知檢測結果，如檢測結果呈陽性更可在約30分鐘就得知，可大大縮短病人等候的時間。

她又表示傳統核酸檢測每次可運行最多93個標本，而快速核酸檢每個試劑則可每次運用一個標本，但由於快速核酸檢測的機器的彈性較大，可以不用等候大批標本才進行檢測，而且檢測的數目是視乎其標本的需要。

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莊慧敏表示，兩個檢測情況似是「小巴」及「的士」，傳統檢測需等待大批標本才開始檢測，正如小巴要等滿16人才「開車」一樣；而快速核酸檢測則不需要「等齊人」就可以做檢測；黃卓凝則以「咖啡機」來形容快速核酸檢測，只需要放入病人的深喉唾液樣本或咽喉樣本，在電腦進行簡單登記，即可自動化檢測。

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記者：郭詩詩