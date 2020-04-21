【疫市招聘】月薪8萬招曼聯球迷！專責Twitter、IG與11億粉絲互動

▲ 據英國《鏡報》報道，英超球隊曼聯無意要求球員減薪之餘，更招聘超級球迷經營曼聯的社交媒體部門主管，年薪為10萬鎊（約97萬港元），除開月薪約8萬港元。（法新社資料圖片）

疫情於歐洲多國依然肆虐，令英超復賽無期，更屢傳有球員、領隊及教練團面臨減薪。據英國《鏡報》報道，英超球隊曼聯無意要求球員減薪之餘，更招聘超級球迷經營曼聯的社交媒體部門主管，年薪為10萬鎊（約97萬港元），除開月薪約8萬港元。如果想看到喜愛的曼聯球星，並專責協助管理他們的社交媒體包括Twitter、Instagram（IG），就可以留意以下的職位詳情了！

報道指，曼聯表明是次招聘的社交媒體部門主管必須是該球隊的超級球迷，協助在坐擁11億粉絲的社交媒體包括Twitter、IG上，與球迷互動。由於身兼與曼聯球迷建立聯繫及形象管理的重任，應徵者除了要非常擅長社交媒體的操作，更要懂得以有趣、創新的方式與球迷互動。

事實上，曼聯中場球星保羅普巴（Paul Pogba）以及連格（Jesse Lingard）都十分活躍及熱衷於社交平台上，將生活中的大小事與球迷分享，不過近年亦因此惹來不少爭議。其中Paul Pogba在去年底足踝受傷後，還拍攝打籃球影片上載至社交媒體，結果令管理層相當不滿；而去年在紐約旅行時，竟然在24小時內發布多達88個限時動態，惹粉絲投訴。

報道又指出，獲聘的球迷需要為曼聯球員及經理人提供內容和策略，所以外界估計是次招聘，似乎是希望協助管理球星的社交媒體內容，以重塑球隊形象。

責任編輯：張寶燕