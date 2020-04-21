漁護署郊野公園燒烤及露營地點　延長關閉至5月7日

▲ 郊野公園所有燒烤地點及露營地點繼續關閉，直至5月7日。（資料圖片）

漁護署今日（21日）宣布，因應新冠肺炎最新情況，為減少公眾社交接觸，郊野公園的所有燒烤地點及露營地點繼續關閉，直至5月7日。

漁護署轄下現時有163個燒烤地點及41個露營地點，均已於3月28日下午6時起全部關閉至4月23日。因應疫情，署方繼續延長關閉有關設施至5月7日。該等地點的詳細資料可參閱漁護署網站。

【新冠肺炎】本港新增4宗確診全部輸入個案 分別從英國及美國返港

在以上設施關閉期間，任何人均不得在郊野公園進行燒烤及露營活動。署方會加派人員在相關地點巡邏，違規人士可被檢控。在過去兩星期，漁護署共向34名涉及在郊野公園進行與燒烤或露營有關的違規活動人士，採取執法行動。

漁護署會繼續密切留意疫情的發展並適時檢視以上安排。如有查詢，請致電1823。公眾亦可於署方「郊野樂行」專頁，瀏覽郊野公園設施的最新情況。

漁護署提醒郊遊人士，應保持個人及環境衞生，保持合適的社交距離，妥善處理使用過的口罩及垃圾，並且「自己垃圾 自己帶走」。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC

責任編輯：吳卓峰