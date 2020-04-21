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漁護署郊野公園燒烤及露營地點　延長關閉至5月7日

社會 20:41 2020/04/21

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熱門 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

郊野公園所有燒烤地點及露營地點繼續關閉，直至5月7日。（資料圖片）

漁護署今日（21日）宣布，因應新冠肺炎最新情況，為減少公眾社交接觸，郊野公園的所有燒烤地點及露營地點繼續關閉，直至5月7日。

漁護署轄下現時有163個燒烤地點及41個露營地點，均已於3月28日下午6時起全部關閉至4月23日。因應疫情，署方繼續延長關閉有關設施至5月7日。該等地點的詳細資料可參閱漁護署網站

【新冠肺炎】本港新增4宗確診全部輸入個案　分別從英國及美國返港

在以上設施關閉期間，任何人均不得在郊野公園進行燒烤及露營活動。署方會加派人員在相關地點巡邏，違規人士可被檢控。在過去兩星期，漁護署共向34名涉及在郊野公園進行與燒烤或露營有關的違規活動人士，採取執法行動。

漁護署會繼續密切留意疫情的發展並適時檢視以上安排。如有查詢，請致電1823。公眾亦可於署方「郊野樂行」專頁，瀏覽郊野公園設施的最新情況。

漁護署提醒郊遊人士，應保持個人及環境衞生，保持合適的社交距離，妥善處理使用過的口罩及垃圾，並且「自己垃圾　自己帶走」。

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責任編輯：吳卓峰

 

 

新冠肺炎 漁護署 露營 新冠肺炎疫情

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