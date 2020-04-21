【齊心抗疫】補習社獲抗疫基金4萬元資助　教育局今發信邀請業界申請

▲ 補習社獲第二輪防疫抗疫基金資助。（資料圖片）

教育局今日（21日）向全港所有補習學校發出通函，邀請業界申請「防疫抗疫基金」下的4萬元紓困津貼。

教育局發言人表示，「防疫抗疫基金」撥款約1.2億元，為每所根據教育條例註冊並於緊接停課前三個月，即2019年11月、12月以及2020年1月至申請日，仍然營運的非正規課程私立學校，提供一筆過4萬元紓困津貼。

提供夜中學課程予成年學員的「指定夜間成人教育課程資助計劃」下的指定中心亦可獲得這項津貼。有關措施預計將惠及約3,000所提供非正規課程的私立學校。我們一般會在收到申請後，約4個星期發放有關津貼。

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此外「防疫抗疫基金」亦會提供紓困資助，予受長時間停課影響的學校相關服務提供者，涉及約4.19億元。

在小學、中學以及專上院校的餐飲供應點，即小賣部、食堂及餐廳營運者，每一供應點提供一次過8萬元

小學及中學的飯盒供應商：提供一次過紓困資助，以每一供應商服務的學校1萬元

校巴司機、學校私家小巴司機及保姆，每名司機可獲提供一次1萬元的紓困資助，每輛學校巴士的保姆可獲提供1萬元

在學校擔任導師、教練、培訓人員及興趣班營辦者，每名獲提供一次過7,500元資助

教育局將於本星期內透過專上院校發放在其校園內餐飲供應點紓困資助的申請表格，並會盡快公布其他紓困資助的申請詳情。

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責任編輯：吳卓峰