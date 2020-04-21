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警方歡迎通訊局裁定港台《左右紅藍綠》一集投訴成立

社會 21:00 2020/04/21

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熱門 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

警方回應通訊局裁決。（資料圖片）

通訊局昨日（20日）就香港電台去年11月20日播出的《左右紅藍綠》電視節目投訴，向港台發出嚴重警告。警方今（21日）稱，歡迎通訊局裁決，指警隊樂意接受善意及有建設性的批評，但對於並非建基於事實或誤導性的報道及言論，警方絕對不能接受。

通訊局指港台節目妖魔化警方　向港台發出嚴重警告
      
根據通訊局的調查結果，主持在節目中的言論不負責任，可視為仇恨言論，煽動對警隊的仇視，對警方不公平，以及可能令警方聲譽受損。通訊局認為有關節目的準確性、煽動仇恨、公平及個人意見節目中真實資料的投訴成立，並決定向港台發出嚴重警告。
      
警方發言人歡迎裁決，並指出自去年6月反修例示威活動開始，社會上不斷出現一些謠言，藉以誣蔑及抹黑警隊，企圖分化警隊及市民的關係，警方對此作出強烈譴責。

發言人重申，警隊樂意接受善意及有建設性的批評，但對於並非建基於事實或誤導性的報道及言論，警方絕對不能接受，並會作出適當跟進。

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責任編輯：吳卓峰

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