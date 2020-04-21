560間幼稚園逆市申請新學年加學費

▲ 近月接連有多間國際幼稚園相繼宣布結業，圖為位於大埔的伊頓國際幼稚園。（資料圖片）

新冠肺炎疫情下，全港學校復課無期，私立幼稚園近月更出現退學潮，教育局今（21日）表示，截至本月中，共接獲約230所無參加「幼稚園教育計劃」的幼稚園申請調整下學年學費，近半、約110所幼稚園申請加學費，其餘約120所表示下學年學費將維持不變；若連同有參加計劃的幼稚園，共有約560間幼稚園申請加學費。

幼稚園調整下學年學費的申請已於上月中截止，教育局指，有參加「幼稚園教育計劃」的約760所幼稚園當中，約680所已遞交下學年學費建議，其中逾6成、約450所申請加學費，3所申請調減學費，其餘約230所表示學費將維持不變。教育局表示，現正審核學校建議的學費，會盡早通知學校核准的學費。

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教育局發言人指，由於幼稚園的運作模式多元，每所幼稚園的營運成本和開支各有不同，個別幼稚園會因應實際營運情況需要調整學費。教育局明白幼稚園業界因疫情的發展正處於艱難的經營環境，為此，局方已推出不同支援措施以協助業界面對因疫情影響而在營運上遇到困難。

對於幼稚園教育計劃內的幼稚園，局方會以每所幼稚園於本年1月的學生人數為基礎，計算該校在停課期間的每月資助，確保期內獲得的政府資助不會因個別學生缺課或退學而減少。教育局同時為所有幼稚園提供額外的一筆過津貼，數額由6萬至16萬元不等，涉及額外開支約1.2億元。另外，局方亦為所有幼稚園提供防疫津貼，每所學校會獲得1萬至1.5萬元不等的款項。

局方已於3月向參加幼稚園教育計劃的幼稚園發放上述津貼，非參加教稚園教育計劃的幼稚園則會於本月收到津貼。局方會繼續與業界保持緊密溝通，了解學校的需要，以提供適切支援。

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至於直資及私立學校（包括國際學校），校方每年會根據實際需要決定凍結學費或申請調整學費。教育局表示，審批學校調整學費申請時，會按既定的審批機制，考慮學校擬調整學費的幅度、其提出的理據、學校的營運成本及財務狀況、學校是否已與家長充分溝通並回應他們的關注，以及其他有關因素（例如社會經濟狀況、家長的負擔等）。

就直資學校的營運，教育局會繼續按現行機制，根據每年2次點算合資格的學生人數，向學校發放經常津貼。因此，直資學校的財政狀況應不會由於疫情而受到影響。至於提供全面正規課程的私立學校，教育局較早前已公布會調撥現有資源，提供每校8萬元的一筆過紓困津貼，有關津貼已陸續發放予各私立學校。

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記者：馮琪雅