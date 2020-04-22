  • 26°C
香港時間 : 2020422日 (週三) 00:25
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

環團於元朗推自備外賣盒現金回贈計劃　參與小店稱近日即棄外賣餐具消耗倍增

社會 00:01 2020/04/22

分享：

熱門 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

參與「絕膠經濟圈」的小店「御麵」負責人蔡先生（圖中）指，疫情下外賣生意有2成增長，而即棄外賣餐具的使用率增加了一倍。（曾耀輝攝）

新冠肺炎疫情下餐廳外賣生意大增，有環團早前估算，疫情下港人購買外賣的份數大增74%，料港人每周棄置逾億件塑膠棄，較去年增加120%。該環團遂發起「絕膠經濟圈」計劃，希望與元朗小店合作，為每位自備外賣盒的市民提供5元現金回贈。有參與計劃的餐廳東主稱，疫情後外賣的客人增加20%，希望透過參與計劃支持環保，惟他亦指，處理客人的外賣盒時，經常出現無位放外賣盒和不方便等情況。

環保團體「綠領行動」今年4月9日發起「絕膠經濟圈」，希望招募15間元朗小店，向他們派發1,000元資助，讓他們在4月27日至5月10日期間，為每位自備餐盒的外賣顧客，提供5元的現金回贈，希望培養市民減塑的習慣。

綠領行動昨指，現時已有逾10間餐廳加入計劃，由4月27日起，凡參與計劃的餐廳，均會在餐廳當眼處貼上「絕膠經濟圈」的海報。綠領行動高級項目主任倫嘉愉指，在招募小店參與的過程中，小店的反應良好，數日已有逾10間小店報名參加，惟仍有部份餐廳擔心衞生問題，拒絕參加。

參與「絕膠經濟圈」的小店「御麵」負責人蔡先生指，自《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》一出，餐廳的外賣營業額立即大增2成；過去每個月約用800套即棄外賣餐具，現時每月要用1,600套，增加一倍。他希望能透過參與計劃，為環保出一份力。

但站於餐廳負責人角度，他坦言自備餐盒對小店造成麻煩，例如小店位置不多，一旦外賣人數增加，無法疊放的餐盒就很佔位置。另外，過去亦試過摔破客人的餐具，或因將膠盒放於油鑊旁，導致餐盒變形。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC

記者：陳梓蔚

相關文章

【新冠肺炎】港人外賣增每周棄膠量逾億件　環團招募小店推外賣自備餐具減5元計劃
12:53 2020/04/09
【新冠肺炎】港人外賣增每周棄膠量逾億件　環團招募小店推外賣自備餐具減5元計劃
議員關注經濟民生狀態不佳垃圾收費未合時　環境局承諾即使通過亦待合適時才正式執行
18:16 2020/04/21
議員關注經濟民生狀態不佳垃圾收費未合時　環境局承諾即使通過亦待合適時才正式執行
疫情 元朗 小店 餐廳 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【涼薄僱主】坐擁932呎大單位卻容不下姐姐房　涼薄僱主讓工人姐姐睡窄櫥櫃被鬧爆
09:55 2020/04/21
【涼薄僱主】坐擁932呎大單位卻容不下姐姐房　涼薄僱主讓工人姐姐睡窄櫥櫃被鬧爆
【鞋底播毒】將軍澳凍肉舖職員直踩食物取貨　美國研究：鞋底細菌比廁所多3倍
10:34 2020/04/21
【鞋底播毒】將軍澳凍肉舖職員直踩食物取貨　美國研究：鞋底細菌比廁所多3倍
【新冠肺炎】林鄭月娥：4月23日到期限制社交距離措施　會延長實施多14天
09:53 2020/04/21
【新冠肺炎】林鄭月娥：4月23日到期限制社交距離措施　會延長實施多14天