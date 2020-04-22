環團於元朗推自備外賣盒現金回贈計劃　參與小店稱近日即棄外賣餐具消耗倍增

▲ 參與「絕膠經濟圈」的小店「御麵」負責人蔡先生（圖中）指，疫情下外賣生意有2成增長，而即棄外賣餐具的使用率增加了一倍。（曾耀輝攝）

新冠肺炎疫情下餐廳外賣生意大增，有環團早前估算，疫情下港人購買外賣的份數大增74%，料港人每周棄置逾億件塑膠棄，較去年增加120%。該環團遂發起「絕膠經濟圈」計劃，希望與元朗小店合作，為每位自備外賣盒的市民提供5元現金回贈。有參與計劃的餐廳東主稱，疫情後外賣的客人增加20%，希望透過參與計劃支持環保，惟他亦指，處理客人的外賣盒時，經常出現無位放外賣盒和不方便等情況。

環保團體「綠領行動」今年4月9日發起「絕膠經濟圈」，希望招募15間元朗小店，向他們派發1,000元資助，讓他們在4月27日至5月10日期間，為每位自備餐盒的外賣顧客，提供5元的現金回贈，希望培養市民減塑的習慣。

綠領行動昨指，現時已有逾10間餐廳加入計劃，由4月27日起，凡參與計劃的餐廳，均會在餐廳當眼處貼上「絕膠經濟圈」的海報。綠領行動高級項目主任倫嘉愉指，在招募小店參與的過程中，小店的反應良好，數日已有逾10間小店報名參加，惟仍有部份餐廳擔心衞生問題，拒絕參加。

參與「絕膠經濟圈」的小店「御麵」負責人蔡先生指，自《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》一出，餐廳的外賣營業額立即大增2成；過去每個月約用800套即棄外賣餐具，現時每月要用1,600套，增加一倍。他希望能透過參與計劃，為環保出一份力。

但站於餐廳負責人角度，他坦言自備餐盒對小店造成麻煩，例如小店位置不多，一旦外賣人數增加，無法疊放的餐盒就很佔位置。另外，過去亦試過摔破客人的餐具，或因將膠盒放於油鑊旁，導致餐盒變形。

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記者：陳梓蔚