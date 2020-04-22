【破壞生態】數十龍友無視「限聚令」闖魚塘影雀　隨地大便遺下大量垃圾擾亂生態

▲ 元朗大生圍村近日更吸引大批「龍友」來到拍攝雀鳥。

在新冠肺炎疫情下，不少人紛紛到郊外避疫，元朗大生圍村近日更吸引大批「龍友」來到拍攝雀鳥。政府雖然頒佈「限聚令」，過去的周末卻有逾百名龍友闖入村內魚塘拍攝，當這批龍友離開時現場更遺下大量垃圾，更一度懷疑因有人亂丟煙頭引發小型火警。香港觀鳥會助理項目經理鍾振傑（Johnson）昨（21日）到場視察後表示，部份龍友的行為除了對村民造成滋擾外，更恐怕會破壞當地雀鳥的生態環境。

▲ 金眶鴴幼鳥的出現吸引大批龍友到場拍攝。（香港觀鳥會提供）

無視村民勸阻堅持入村

Johnson接受TOPick訪問時指，香港觀鳥會過去與元朗大生圍村的村民及魚塘塘主合作推廣本地塘魚養殖業。然而，有村民近日向他們投訴，周日(19日)有逾百名龍友無視村口的告示，以及村民在疫情下對人流太多的憂慮，堅持前往村內魚塘拍攝，其間雙方更一度輕微爭執。

當這班龍友傍晚離開後，魚塘現場附近遺下大量紙巾、口罩、煙蒂等垃圾，甚至糞便，漁塘附近的一處草叢更無故起火，現場的塘壆及塘主工作室的電線更被燒毀，幸火勢最終被及時撲熄，未有釀成大禍，但村民估計起火原因或與龍友遺下的煙蒂有關。

▲ 有沒耐性的龍友手持樹枝，疑似想把躲在草叢的幼鳥趕出。（香港觀鳥會提供）

有龍友疑強迫幼鳥走出草叢

Johnson接到投訴後，周二（21日）特意前往現場視察，沒想到現場當日仍聚有約40名龍友，正在拍攝乾涸魚塘底的3隻金眶鴴幼鳥。然而，龍友的「列陣」卻讓金眶鴴成鳥遲遲不敢飛近孩子的身邊，幼鳥聽到成鳥的呼叫想嘗試走近亦不果，其中更有沒耐性的龍友手持樹枝走入草叢，疑似想把躲藏其中的幼鳥趕出來。

Johnson指，幼鳥如果長期無法跟隨父母，恐無法習得覓食等求生技能，甚至會更容易被捕獵者捉走，長遠而言會影響牠們往後的成長，甚至生存機會。因此他呼籲，攝影者拍攝雀鳥這行為本身並無不妥，然而在進行拍攝期間卻要懂得尊重當地村落文化、野生動物及生態環境。

▲ 龍友周日離開後，漁塘附近的一處草叢無故起火，現場遺下大片燒焦痕跡。（香港觀鳥會提供）

觀鳥及鳥類攝影四大守則

香港觀鳥會亦有發文呼籲攝影者要尊重塘主及愛護雀鳥，並列出其觀鳥及鳥類攝影守則供攝影者參考:

【以鳥為先】 無論是觀鳥或拍攝鳥類照片，都要以盡量不影響鳥類的正常活動為原則，避免造成干擾。

【保護敏感地點】雀鳥的營巢地點、有海鳥繁殖的小島、稀有鳥種停棲的地點等都特別容易受到干擾，要加倍留意。

【舉報干擾】在安全情況下宜向他們解釋和勸止。如果未能阻止，請向漁農自然護理署或警方舉報。

【尊重他人】避免干擾其他在場觀鳥和拍攝的人，也不要硬闖私人地方、留下垃圾或火種，導致造成他人財產、設施、農作物損失，或甚至損害自然環境。

▲ 金眶鴴主要棲息於淡水及鹹淡水濕地。（香港觀鳥會提供）

【金眶鴴小檔案】

名稱：金眶鴴 Little Ringed Plover (Charadrius dubius curonicus)

遷徙及居留類型：冬候鳥、過境鳥，部份為留鳥

體形：小型涉禽，體長約16厘米

生境：棲息於淡水及鹹淡水濕地、開闊原野、塘邊、乾涸漁塘

食性：以小型的無脊椎動物為食。

記者:吳梓楓