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問責班子換血劉江華離開官場　無礙民建聯續成大戶

政治 22:17 2020/04/21

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熱門 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

港府高層將有人士變動，4名局長將會離開官場，包括曾以民建聯參選立法會選舉的民政事務局局長劉江華。經過新一輪人事變動後，民建聯能否保持大戶位置？官場中人還有哪些政黨人士？

建制派第一大黨民建聯，本身有3名代表，分別是1名局長、2名副局長。不過劉江華離開官場後，接手的仍然是同黨、原本是勞福局副局長的徐英偉，而民建聯中常委、金融發展局行政總監許宇正，亦將會出任財經事務及庫務局局長，令到該黨將會有2名局長。再加上，仍在官場的商務及經濟發展局副局長陳百里，民建會維持3名代表，更進步至2局長、1副局長。

自由黨則維持1名副局長、1名政助，分別是財經事務及庫務局副局長陳浩濂、運輸及房屋局政治助理符傳富。其他建制派政黨如經民聯、工聯會、新民黨則未有代表，不過教育局政治助理施俊輝，則為新民黨前成員。另外，商務及經濟發展局政治助理馮海容曾為民主思路理事，但加入政府後便漸淡出。

雖然多人有建制派政黨背景，但官場中亦有極少數人擁民主派背景，就是身為民主黨創黨成員的勞福局局長羅致光，不過他在加入官場前夕就退黨。

撰文 : 傅流螢

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