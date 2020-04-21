逾6成幼稚園申請加學費　東華三院17校部分全日班平均加3.1%

▲ 東華三院屬下17所幼稚園部分全日班已向教育局申請調整下學年學費，平均增幅為3.1%。

全港學校復課無期，私立幼稚園近月更出現退學潮，教育局今（21日）表示，截至本月中，共接獲約560間幼稚園申請加學費，佔申請總數的61.5%，其中東華三院部分幼稚園的全日班申請上調學費的平均增幅為3.1%。

560間幼稚園逆市申請加學費

【齊心抗疫】補習社獲抗疫基金4萬元資助 教育局今發信邀請業界申請

東華三院早前回覆TOPick查詢表示，屬下17所幼稚園均有參加「免費優質幼稚園教育計劃」，部分幼稚園的全日班按營運成本需要向教育局申請調整下學年學費，平均增幅為3.1%，預計每月學費介乎823至1,495元；半日班則全部免收學費。

東華三院強調關注不同社群在疫情中所面對的困難，已制定不同援助方案，包括向低收入家庭學童提供防疫物資、豁免屬下幼稚園的膳食費及茶點費，並為全日班家長提供學費津貼，以減輕其家庭經濟壓力。

保良局則指，屬下24間幼稚園及25間幼稚園暨幼兒園均已申請參與計劃，個別學校因應校本需要按機制申請調整學費，原因包括營運費用調整、增加興趣活動次數及校舍保養維修等，有待教育局批准。發言人續指，為減輕家長負擔，保良局會為2歲幼兒班（N班）及育嬰班學生提供學費及膳食費資助，幼稚園班學生則可獲膳食費、茶點費和校車費資助。

【新冠肺炎】17歲留學生康復後病毒測試再呈陽性 醫管局：屬病毒殘餘不具傳染性

教育局截至本月中共接獲約560所幼稚園申請加學費，佔申請總數910間的61.5%；350所幼稚園申請凍結學費，佔38.5%；只有3所申請調減學費。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：https://bit.ly/2V94aIF

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC

記者：馮琪雅