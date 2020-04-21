  • 26°C
香港時間 : 2020421日 (週二) 23:08
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

逾6成幼稚園申請加學費　東華三院17校部分全日班平均加3.1%

社會 22:32 2020/04/21

分享：

熱門 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

東華三院屬下17所幼稚園部分全日班已向教育局申請調整下學年學費，平均增幅為3.1%。

全港學校復課無期，私立幼稚園近月更出現退學潮，教育局今（21日）表示，截至本月中，共接獲約560間幼稚園申請加學費，佔申請總數的61.5%，其中東華三院部分幼稚園的全日班申請上調學費的平均增幅為3.1%。

560間幼稚園逆市申請加學費

【齊心抗疫】補習社獲抗疫基金4萬元資助 教育局今發信邀請業界申請

東華三院早前回覆TOPick查詢表示，屬下17所幼稚園均有參加「免費優質幼稚園教育計劃」，部分幼稚園的全日班按營運成本需要向教育局申請調整下學年學費，平均增幅為3.1%，預計每月學費介乎823至1,495元；半日班則全部免收學費。

東華三院強調關注不同社群在疫情中所面對的困難，已制定不同援助方案，包括向低收入家庭學童提供防疫物資、豁免屬下幼稚園的膳食費及茶點費，並為全日班家長提供學費津貼，以減輕其家庭經濟壓力。

保良局則指，屬下24間幼稚園及25間幼稚園暨幼兒園均已申請參與計劃，個別學校因應校本需要按機制申請調整學費，原因包括營運費用調整、增加興趣活動次數及校舍保養維修等，有待教育局批准。發言人續指，為減輕家長負擔，保良局會為2歲幼兒班（N班）及育嬰班學生提供學費及膳食費資助，幼稚園班學生則可獲膳食費、茶點費和校車費資助。

【新冠肺炎】17歲留學生康復後病毒測試再呈陽性　醫管局：屬病毒殘餘不具傳染性

教育局截至本月中共接獲約560所幼稚園申請加學費，佔申請總數910間的61.5%；350所幼稚園申請凍結學費，佔38.5%；只有3所申請調減學費。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：https://bit.ly/2V94aIF

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC

記者：馮琪雅

疫情 幼兒園 教育局 保良局

最高瀏覽

【涼薄僱主】坐擁932呎大單位卻容不下姐姐房　涼薄僱主讓工人姐姐睡窄櫥櫃被鬧爆
今日 09:55
【涼薄僱主】坐擁932呎大單位卻容不下姐姐房　涼薄僱主讓工人姐姐睡窄櫥櫃被鬧爆
【鞋底播毒】將軍澳凍肉舖職員直踩食物取貨　美國研究：鞋底細菌比廁所多3倍
今日 10:34
【鞋底播毒】將軍澳凍肉舖職員直踩食物取貨　美國研究：鞋底細菌比廁所多3倍
【新冠肺炎】林鄭月娥：4月23日到期限制社交距離措施　會延長實施多14天
今日 09:53
【新冠肺炎】林鄭月娥：4月23日到期限制社交距離措施　會延長實施多14天