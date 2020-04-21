【新冠肺炎】消息：港大醫學院一名考生初步確診　留醫瑪麗醫院

▲ 港大醫學院正在舉行畢業考試。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情緩和，今日新增4宗確診個案，患者全部是輸入病例。不過有消息指，港大醫學院正在舉行畢業考試，今日（21日）有一名考生初步確診新冠肺炎。

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消息指該名24歲男生到達考場時體溫稍高，到私家醫接受檢測初步確診，轉送瑪麗醫院留醫。據了解患者初次的檢測對新冠病毒呈陽性反應，覆檢時則呈陰性反應，需要再做檢測以確定情況。

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港大醫學院畢業試在4月1日開考，校方安排200多名考生，分開於兩個場地應考。其中在何世光夫人體育館，考生座位相隔大概2米，考生必須佩戴口罩及事先填寫健康申報表，而進入考場前，考生需於報到處檢查體溫。

因應疫情而實施的限聚令，禁止4人以上於公眾地方聚集，港大及中大醫學院已就考試安排向食物及衞生局申請豁免，獲得批准。

TOPick就有關個案正向港大醫學院跟進。

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記者：伍瑋瑋