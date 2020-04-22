【問責官員大換班】國務院任命5人出任局長　曾國衞任政制局長　劉江華、楊偉雄離職

▲ 國務院公布最新任命安排。

特區政府問責班出現大調動，國務院今日（22日）公布任命安排，根據行政長官林鄭月娥提命作出最新安排。其中聶德權將離任政制及內地事局，平調至公務員事務局擔任局長，其職位由入境處處長曾國衞接任，是首次有紀律部隊出身的官員，擔任此局長的職位。

國務院公布中央人民政府根據行政長官提名，任命5人出任局長，4人離開問責團隊

入境處處長曾國衞出任政制及內地事務局局長，聶德權調任公務員事務局局長，接替羅智光。機電工程署署長薛永恒接替楊偉雄，出任創新及科技局局長。勞工及福利局副局長徐英偉接替劉江華，出任民政事務局局長。金融發展局行政總監許正宇接替劉怡翔，出任財經事務及庫務局局長。

【特區班子地震】4名局長出局曾國衞晉升 一文看清離職及接班人

國務院也宣布免去公務員事務局局長羅智光、民政事務局局長劉江華的職務、財經事務及庫務局局長劉怡翔、創新及科技局長楊偉雄，也將離任，新任命安排未有透露動。

特區政府班子最新人事調動：

民政事務局局長劉江華（離職）勞福局副局長徐英偉（接任）

公務員事務局局長羅智光（離職）政制及內地事務局局長聶德權（接任）

創新及科技局長楊偉雄（離職）薛永恒（機電工程署署長）(接任)

財經事務及庫務局局長劉怡翔（離職）許正宇（金發局行政總監）(接任)

政制及內地事務局局長聶德權（調職） 入境處處長曾國衞（接任）

TOPick會跟進有關特區班子人事調動，不斷更新！

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記者：伍瑋瑋