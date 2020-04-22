【新冠肺炎】孕婦懷胎7月染疫復康後分娩　女嬰天生帶有新冠病毒抗體

▲ 女嬰天生帶有新冠病毒抗體。

內蒙古一名感染新冠肺炎的孕婦痊癒後，順利誕下女嬰，母女二人經過兩次新冠病毒檢測，結果均為陰性。醫護人員更在新生嬰兒的血液中，檢測到新冠病毒IgG抗體。有專家稱，孕婦患上新冠肺炎，在一定概率上能為新生兒提供病毒抗體，讓其一出生就有免疫力。

據內地媒體報道，懷孕7個月孕婦吳穎和丈夫在1月20日從工作地武漢返回內蒙古家鄉過年。吳穎在1月30日開始出現發燒、喉嚨痛等症狀，於是到當地醫院就診，翌日就確診感染新冠肺炎。隨後，吳穎的丈夫和家中兩名長輩都確診染病。

直至2月21日，在專家團治療下，當時已懷胎8個月的吳穎康復出院，其家人亦陸續痊癒，吳穎回家後繼續隔離14日。

通過胎盤傳遞抗體

雖然吳穎康復，但醫生不敢確定胎兒是否感染，建議她進行剖腹產，在4月8日順利誕下女兒。主診醫生表示，產後母女二人經過兩次新冠病毒檢測，結果均為陰性，嬰兒的血液中更檢測到新冠病毒IgG抗體。

醫生指出，這說明新冠病毒IgG抗體可以通過胎盤傳遞給嬰兒，一般IgG抗體是保護性抗體，但是新冠肺炎病毒是否會通過羊水、體液、血液等途徑感染新生兒仍是未知。

北京大學援鄂抗疫國家醫療隊領導組組長喬傑日前曾稱，綜合國內外報道，新冠肺炎治癒者產下的嬰兒咽拭子檢測的結果均呈陰性。在樣本分析後，發現少量新生兒能夠從母體獲得一種免疫球蛋白，即IgG抗體。換言之，感染過新冠肺炎的治癒者在孕育新生命時，一定概率上能夠為新生兒提供病毒抗體，讓其一出生就有了免疫力。

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責任編輯：王明芳

