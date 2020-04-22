【BB來了】準媽媽楊怡料已剖腹誕B　楊卓娜備厚禮賀羅仲謙做爸爸

▲ 楊卓娜爆妹妹楊怡母親節已為人母。

現年40歲的楊怡在2016年與羅仲謙結婚，2月時楊怡宣布跟羅仲謙造人成功，將迎接愛的結晶，兩夫婦上月還在社交平台首度公開孕照，準媽媽流露一臉幸福。昨日楊怡親姊楊卓娜在TVB錄影節目時，透露妹妹相信預產期在5月初，會過一個很特別母親節。

近日演出《十八年後的終極告白》的楊卓娜，昨晚在TVB為《流行經典50年》錄影。因節目主題是母親節，楊卓娜也被問到妹妹楊怡的預產期。

她透露：「可能這個母親節會好特別，她應該生咗了。」

▲ 楊卓娜女兒同是在母親節出生。（東星圖片）

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楊卓娜又指妹妹將進行開刀產B，但因為現在仍是疫情高峰，她也要等楊佁安排，跟足醫院指引才去探望。」

楊卓娜又指已預備禮物送給姨甥女？她說會送可以保值的東西：「好多朋友送衫仔給BB，加上又有贊助，我都想做一些小手工，現在仍未完成。」

▲ 楊怡預產期將在5月。

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她指將為人母的楊怡未算緊張，因為有她們的媽媽，加上奶奶照顧，楊卓娜也會陪她坐月，反而擔心妹妹不夠時間休息。

楊卓娜女兒原來亦在母親節出生，她表示因限聚令，暫時只在家慶祝，或跟家人各自留家食飯。

▲ 羅仲謙楊怡早前公開孕照。（取自IG）

至於楊怡和羅仲謙，近日都未有更新社交平台，早前楊怡公開孕照，並留言：「一個身體，兩顆心跳」，大派人母幸福。

羅仲謙曾表示現時最重要給太太專心養胎；二人還以「小羅白」作為BB的花名。

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