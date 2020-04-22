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荷里活發展互動電影 亞洲將迎來首部互動院線電影

娛樂 10:01 2020/04/22

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熱門 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

全球首部互動院線電影《夜班》。

大家早習慣睇電影不一定入戲院，所以多年前，戲院推出很多3D電影，希望以此吸引觀眾入戲院。到了現在，於英國電影電視藝術學院（BAFTA） Cymru Awards 獲奬影片，並曾於歐洲院線上映的全球首部互動院線電影《夜班》（Late Shift）。 
 
繼《夜班》後，荷里活6大片廠之一的20th Century Studios便搶先公佈其最新互動院線電影項目《Choose Your Own Adventure》，故事改編自美國過去數十年暢銷兒童類小說系列。

而另一位殿堂級荷里活監製及導演史提芬史匹堡（Steven Spielberg） 的製作公司Amblin Partners也宣佈與KINO（進昂科技），及荷里活知名恐怖片導演阿歷山大阿查 （Alexandre Aja） 一起製作互動院線電影。

內地首部互動院線電影《黃金瞳》已進入籌備階段。

此外，《夜班》導演Tobias Weber亦將拍全新科幻動作互動院線電影《Riot》。至於內地首部互動院線電影《黃金瞳》已在籌備階段，此外中廣天擇傳媒將推出互動劇《夜城》。
 
中國外，亞洲其他國家亦同時快速展開互動院線電影的發展。泰國影視製作公司 Artop Production便公佈將與KINO共同製作首部泰語互動院線電影《Ghost Radio》。

究竟這樣能否真的可以明顯增加觀眾入場，要拭目以待。

撰文 : TOPick柴犬出動

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