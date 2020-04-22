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【新冠肺炎】日本研究2種現有藥物聯合使用　或有效抑制新冠病毒

健康 10:39 2020/04/22

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熱門 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

日本研究團隊發現，聯合使用2種現有藥物，或有效抑制新冠病毒。

新冠肺炎疫情持續，各國都加緊研發疫苗抗疫。近日有日本研究團隊經電腦篩選分析，發現2種現有藥物聯合使用，或有效抑制新型冠狀病毒。

據日本《共同社》21日報道，日本國立感染症研究所和產業技術綜合研究所等的團隊，利用細胞實驗和電腦解析，針對約300種易於獲得的現有藥物，分析它們對感染病毒的細胞能否起作用，此外，亦以約8000種現有藥物為對象，用電腦篩選對病毒有效、或能作為治療藥的分子結構的藥物。

研究團隊發現，抗愛滋藥物「奈非那韋」（Nelfinavir）及白細胞減少症治療藥「千金藤素」（Cepharanthine），可能具有減少病毒的效果。電腦解析顯示，「千金藤素」能防止病毒入侵細胞，「奈非那韋」能防止病毒增殖，兩種藥物聯合使用能夠取得更好的效果。

不過報道亦提到，雖然是現有藥物，但目前尚未知實際使用後對新冠肺炎患者的效果，及兩種藥物聯合使用時的副作用。而團隊成員、產業技術綜合研究所高級主任研究員廣川貴次表示：「期待應用於新冠感染症。」

治頭虱藥物48小時內消滅新冠病毒

早前澳洲蒙納許大學（Monash University）研究團隊發現，主要用作治療頭虱的「伊維菌素」（Ivermectin），可在2日內殺死新冠病毒細胞。詳情請看：【下一頁】

責任編輯：羅家欣

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