【新冠肺炎】消息指港大醫科生新冠肺炎覆檢呈陰性反應　何栢良：或早前無病徵感染

▲ 消息指，該名醫科生在瑪麗醫院留醫。

本港新冠肺炎疫情緩和，不過消息指一名港大醫學院24歲男考生，昨日（21日）到達考場時體溫稍高，到港怡醫院接受檢測初步確診，轉送瑪麗醫院留醫後接受檢測，化驗結果呈陰性。

【新冠肺炎】消息：港大醫學院一名考生初步確診 留醫瑪麗醫院

港大感染及傳染病中心總監何栢良今早（22日）在商台節目中指有個案會出現有假陰性結果，其中可能性為病人無病徵感染，到一個月後才用樣本檢驗，因此病毒量在檢測時已經很低，但並沒有傳染性。

他又提到現時若出現確診個案，其樣本分別會在醫院做兩次基因檢測，兩次陽性後也不會宣布確診，會再經由衛生防護中心再進行多次檢查才會宣布確診。

▲ 何栢良提醒市民仍要抗疫，需要戴上口罩。（資料圖片）

對於現時本港的新冠肺炎傳播的風險評估，他表示28日連續「零確診」為國際標準，而本港於沙士當年已經有此做法。而最安全的為確認本地傳播鏈已中斷，最擔心是沒有源頭的社區傳播。何栢良繼指即使放鬆防疫政策，但戴口罩也是不能豁免的。

▲ 港大醫學院在4月1日開始舉行考試，已獲食衞局豁免限聚令限制。（資料圖片）

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責任編輯：郭家穎