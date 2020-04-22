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【問責官員調動】國務院最快今日公布最新任命安排　曾國衞料接替聶德權任政制局長

社會 10:44 2020/04/22

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熱門 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

曾國衞在今年9月便年滿57歲達紀律部隊退休年齡。（資料圖片）

特區政府多名問責官員將有人事調動，預料國務院最快今日（22日）公布最新任命安排。

【特區班子地震】4名局長出局曾國衞晉升　一文看清離職及接班人　

消息指，入境處處長曾國衞將加入問責團隊，接替聶德權出任政制及內地事務局長，今日早上有傳媒在灣仔入境事務大樓的辦公室等候曾國衞，他在九時許上班，他見到門外有傳媒等候時拉下車窗，揮手微笑，但未有回應有關任命問題，至於聶德權就會平調擔任公務員事務局局長，現任局長羅智光將會離任。

民政事務局局長劉江華亦會離任，由勞工及福利局副局長徐英偉接任，至於即將滿70歲的財經事務及庫務局局長劉怡翔亦會離開，外界預料由金融發展局行政總監許正宇和接任，而機電署署長薛永恆就會接替楊偉雄掌管創新及科技局。

至於入境處處長一職，預料由副處長區嘉宏升任，根據過往的任命安排，當在國務院公布任命後，預料行政長官林鄭月娥會率領新任官員見傳媒。

曾國衞成功接載鑽石公主號及武漢港人 　一度被指問鼎保安局局長　料最終擔任政制局長

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記者：伍瑋瑋

楊偉雄 聶德權 劉江華 羅智光 曾國衞 公務員事務局 機電署 民政事務局 政制及內地事務局 入境處

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