李家超：7月至今已有數十宗炸彈案件　本土恐怖主義有萌芽風險

▲ 李家超指本港7月至今已有數十宗炸彈案件。（資料圖片）

保安局局長李家超今日（22日）會見傳媒，他提到本港有本土恐怖主義有萌芽風險，續指7月至今已有數十宗炸彈案件，當中有一宗案件更涉及軍用炸藥及10公斤土製炸彈，他認為市民應該關心及反對以上行為，以配合執法部門的工作。

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李家超亦要求警方及其他執法部門在有關方面加強工作，指在適當情況下可運用嚴厲法例打擊及處置違法行為，包括引用反恐條例以引凍結有關人士資產。同時，他亦要求警方嚴厲以法例處理阻撓執法的行為。

他表示指警方在打擊有關行為時會有不同措施，但不會主動參加違法行為，他指警方講求紀律及守法，將針對實際案件嚴肅處理。李家超續指市民如對警隊的執法有意見可以作出投訴，警方會跟進，如有違規按照內部紀律程序處分，其中有21件案件正在處理，警察調查科會有相關跟進，亦有獨立監警會監控。

針對未來的遊行安排，李家超指有關批核為警務署署長的權力，其會以公安條例作處理。

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記者：郭家穎