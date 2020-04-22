【4月22日口罩供應】最齊連鎖店免炒價口罩+網店+小店+超市+良心免費派口罩搓手液詳情【持續更新】

▲ 4月22日口罩及消毒用品供應。

新冠肺炎疫情持續擴散，全球口罩供應緊張。TOPick搜羅了周三（22日）派發口罩及搓手液的商戶或組織供大家參考。

衍生提供免費義診服務並送消毒用品

香港衍生集團聯同大中華慈善總會向有需要人士提供免費義診服務，並送出私+呵護酒精搓手液 及 殺菌濕紙巾。今日（22日）及下周三（29日）免費義診。

茶理史派口罩

飲品店茶理史今日（22日）中午12時半起在指定分店派口罩，一份3個越南四層口罩，先到先得，每人限取一份，送完即止。

地址詳情：【口罩供應】台式飲品店茶理史今日12時半派口罩 指定4間分店派越南四層口罩【內附分店地址】

惠康送免洗搓手液

惠康宣布支持應屆文憑試（DSE）考生，考生憑准考證可換「威露士免洗搓手液50ml連矽膠匙扣」1件。此外，醫護人員凡購買任何產品，更可免費獲贈威露士酒精搓手液1支（50毫升）。

詳情：【齊心抗疫】惠康送醫護及DSE考生威露士免洗搓手液 一文看清換領方法

友和YOHO今日開售成人口罩

友和YOHO今日繼續開售成人口罩，友和表示該批口罩為中國製，由日本化驗所檢測，PFE+VFE+BFE達99%，成人裝每盒50個，售180元。

詳情：【口罩供應】PFE+VFE+BFE達99% 三層結構中國製日本QC友和口罩開售【內附購買連結】

口罩一田eShop發售口罩套裝

口罩一田eShop今日上午10時發售口罩套裝，限售1800套。套裝包括：MR SANITISER 成人3層外科口罩(17.5CM X 9.5CM)(獨立包裝30個盒裝) + ALCASAN搓手液(500ML)，$268.00/套，每日只限購1套。

實惠開售CareHK20萬個成人及兒童口罩

實惠宣布由4月21日（二） 中午12時開始至4月26日（日） 晚上11點59分， 接受網上登記抽籤購買成人及兒童口罩，並以低至$1.95/個的價錢發售。有關口罩獲得ASTM Level 1認證，BFE / PFE 測試達≥98%。

詳情：【口罩供應】實惠發售第二批CareHK成人及兒童口罩 4月21日起登記抽籤購買【附登記網址】

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責任編輯：王芷瑩