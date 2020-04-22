【疫情減壓】布斯韋利士跟孩子家中避疫　跟前妻狄美摩亞舉行睡衣派對

▲ 布斯韋利士和狄美摩亞再見亦是朋友，和女兒一家人在家中開睡衣派對避疫。（圖片Demi Moore IG）

一位憑電影《虎膽龍威》令全球觀眾所認識，而另一位憑電影《人鬼情未了》奠定女神形象，要說的不就是布斯韋利士（Bruce Willis）和狄美摩亞（Demi Moore），雖然兩人早已離婚，但仍然保持好友關係，適逢新冠肺炎肆虐，最好的節目就是和子女在家中舉行派對，齊齊在家中抗疫。

▲ 「再見仍是老婆」來形容他倆就最好不過。（圖片Bruce Willis IG）

布斯韋利士和狄美摩亞兩人還未在荷里活大紅大紫時已經是一對，膝下有3名女兒。不過，20年前，他倆最後亦難逃荷里活式夫妻離婚收場，正式結束14年的婚姻關係，不過正所謂「再見亦是老婆」，縱使前者已經再婚，狄美自上一段戀情後仍然單身至今，仍然冇損他們的友情。

▲ 不經不覺狄美摩亞已經57歲。（圖片Demi Moore IG）

而隨著新冠肺炎疫情籠罩全美國，就算影星都要乖乖留守家中避疫，現年65歲的布斯韋利士和57歲的狄美摩亞這一對「ex」，就經常和女兒、女婿等人在家中舉行不同的主題派對，好等大家可以留守家中避疫而不覺沉悶。

▲ 最近的一次family book club派對。（圖片Demi Moore IG）

他們過往在家中的所舉辦的避疫主題派對包括「睡衣派對」、「繪畫派對」、「整理舊相派對」和「閱讀派對」等，既享受親子時間（其實二人最大的一位女先已經26歲），同時又可以避開這一場世紀瘟疫。

▲ 為了避疫，早前和家人在家中舉行繪畫派對。（圖片Demi Moore IG）

對於這一次難得一家人和4頭愛犬經常可以齊齊整整在家中避疫，狄美摩亞說：

或許我可以笑著說，我以能夠離婚，同時又能夠和布斯韋保持友好關係而感到驕傲，我覺得我和他的溝通更勝離婚前。

撰文︰何偉雄