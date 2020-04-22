【十八年後的終極告白】被封「御用寡婦」喊足18年　楊卓娜歷喪父婚後視繼女如己出

▲ 楊卓娜在《十八年後的終極告白》的演出動人。

TVB新劇《十八年後的終極告白》講戲中陳山聰、譚俊彥等7位好友18年前埋屍一案，豈料骸骨18年後卻突然破土而出，令案件真相逐漸披露。而昨晚第2集（21日）中便講到7子之一的鬼仔強（蕭徽勇飾）墮樓重傷身亡，而鬼仔強的太太（楊卓娜飾）趕及醫院後，更是哭成淚人。

楊卓娜在戲中演蕭徽勇的太太，丈夫被蓄意推下樓後死亡，由醫院急症室擔救、重傷昏迷至病情突變死亡，楊卓娜都在醫院內上演連場喊戲，一幕幕的苦情戲演技慢慢昇華，雖然喊足全集，但演繹卻非常有層次。

▲ 楊卓娜的喊戲有層次。（《十八年後的終極告白》截圖）

▲ 楊卓娜在醫院內大哭。（《十八年後的終極告白》截圖）

盡演苦情戲

楊卓娜自2002年起加入TVB，回看至今18年的演戲生涯中，她多年來其實已出演過數之不盡的寡婦與棄婦角色，演盡單親與失婚媽媽，喊功亦非常了得，雖然戲路以苦情戲為主，但在多套劇集的演出都備受讚賞！

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TOPick就跟大家一同重溫楊卓娜多年來的精采演出：

1. 《跳躍生命線》演嵐姐

楊卓娜於劇中演馬來西亞華僑，多年前跟著老公阿汐來港，但阿汐卻在工作時遇上意外死亡。嵐姐同時面對老公的離世，及奶奶怪責她是剋星，角色經歷非常坎坷。

▲ 《跳躍生命線》。（《跳躍生命線》劇照）

2. 《大醬園》演萬玉鶯（萬家五小姐）

楊卓娜在劇中與劉星權（劉天龍飾）演一對，本來關係要好，但後來被休。之後劉星權死亡，她更被趕出劉家。

▲ 《大醬園》。（《大醬園》劇照）

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3. 《律政強人》演駱思慧

駱思慧是張強的前妻，但他卻因意外死亡，遺下女兒。

▲ 《律政強人》。（《律政強人》截圖）

4. 《同盟》演Tina

Tina是令烈（張國強飾）的第2任妻子，但他卻被設局炸死，令Tina成為其遺孀。

▲ 《福爾摩師奶》。（《福爾摩師奶》截圖）

除以上角色外，楊卓娜在《福爾摩師奶》中演的焦范南茜的丈夫亦已在多年前去世；《愛·回家》的霞姐、《逆緣》的紮馬嫂、《BB來了》的阿妙、《燦爛的外母》的阿珊及《全職沒女》的Lina都是被拋棄的失婚婦人或單親媽媽，在演戲路上可謂非常「坎坷」。

把繼女視如己出

雖然楊卓娜可算是TVB的「御用寡婦」，但現實中的她卻是幸福人妻及「最強後母」。她在2009年承認懷有香港燈箱大王楊志翹的孩子，二人在誕下女兒後才正式註冊結婚。

▲ 楊卓娜一家5口。（Facebook圖片）

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當時，楊志翹與亡妻育有2名女兒。不過自小已失去親生爸爸的楊卓娜，因有繼父的出現而填補了她的家庭遺憾。

故曾身同感受的她，也希望把愛傳給下一代，所以嫁入楊家後，不但沒有出現電視中惡毒後母的情節，她更把2名繼女兒視如己出，將3個女一視同仁，把家人的幸福健康放在首位，做位100分的好媽媽！

一年多後，2名繼女兒亦已接納楊卓娜，喚她作「媽媽」，又與妹妹關係要好，楊卓娜的真誠與付出都無白費，現時一家5口非常幸福。

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