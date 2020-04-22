【無品住客】柴灣翠灣邨住戶窗外淋漂白水　樓下住客晾曬衣物全中招

▲ 柴灣翠灣邨一名居民近日指，樓上住戶將漂白水倒出窗外，導致自己晾曬在外的10多件衣物全被漂染。

新型冠狀病毒疫情持續多時，市民防疫意識提高不少，個人及家居衛生都備受關注，但消毒家居時也應留意他人。柴灣翠灣邨一名居民近日在網上分享經歷，指樓上住戶將漂白水倒出窗外，導致自己晾曬在外的10多件衣物，全部被漂白水漂染，斥責樓上住客的行為「自私」和「無公德心」。

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有網民周一（20日）在Facebook群組「柴灣人柴灣事」發帖，批評樓上住戶在窗外淋漂白水落底層住戶，導致發帖者晾曬在窗外的10多件衣物，全部染上漂白水漬，並隨附一張照片顯示，衣服上佈滿一點點漂白水漬，不禁怒斥：

點解會有人咁自私，咁無公德心。

事件引致網民議論紛紛，不少人認為樓上住戶妄顧他人、行徑自私，有網民稱：「消毒都唔好倒漂白水出街呀」、「而家啲人自私自利，只顧自己，太過份啦」、「離譜！」有人就指自己也遇過類似行為：「試過晾衫架舖滿即食麵，自此以後不晾衫出」更有人稱「試過畀人揼煙頭落嚟」導致火災，直指許多人都很沒有公德心。

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翠灣邨是位於香港柴灣的一個公共屋邨，入伙至今超過30年。除了淋漂白水之外，近來亦有不少公屋住戶出現一些引起爭議的行為，如早前元朗朗屏邨有住客投訴，指樓上住戶將用過的外科口罩胡亂拋出窗外，丟棄至其家中窗外的晾衫架上，怒斥對方行為是傳播細菌，詳見【下一頁】

責任編輯：王俊賢