【問責官員大換班】林鄭月娥問責班子4人離職　一文看清最新任命官員

▲ 今次是現屆政府上任近3年來，首次高官人事調動。（資料圖片）

特區政府問責班出現大調動，特首林鄭月娥問責班子大換班，三司十三局當中四名局長離任；入境處處長曾國衞接掌政制及內地事務局，聶德權則調任公務員事務局。

特區政府班子最新人事調動：

民政事務局局長劉江華（離職）／勞福局副局長徐英偉（接任）

公務員事務局局長羅智光（離職）／政制及內地事務局局長聶德權（接任）

創新及科技局長楊偉雄（離職）／薛永恒（機電工程署署長）(接任)

財經事務及庫務局局長劉怡翔（離職）／許正宇（金發局行政總監）(接任)

政制及內地事務局局長聶德權（調職）／入境處處長曾國衞（接任）

【問責官員大換班】國務院任命5人出任局長 曾國衞任政制局長 劉江華、楊偉雄離職

今次是現屆政府上任近3年來，首次高官人事調動，涉及5名局長。其中4名局長將離開官場，包括：民政事務局局長劉江華、創新及科技局局長楊偉雄、財經事務及庫務局局長劉怡翔，以及公務員事務局局長羅智光。至於政制及內地事務局局長聶德權，將接掌公務員事務局，但政務官出身的羅智光離開政府，不會重返公務員行列。

最令人矚目的，曾國衞是首名紀律部隊出身的部門首長，掌管保安局以外的政策局，成為政制及內地事務局局長。曾國衞2016年出任入境處處長，原定今年9月退休，上月曾赴武漢接回滯留港人。當日被問到行動是否為晉升保安局局長「考牌」時，他回應稱：「半點都無諗過。」但一個月後，他便加入問責團隊。

其中聶德權將離任政制及內地事局，平調至公務員事務局擔任局長，其職位由入境處處長曾國衞接任。免去公務員事務局局長羅智光、民政事務局局長劉江華的職務、財經事務及庫務局局長劉怡翔、創新及科技局長楊偉雄，也將離任，新任命安排未有透露動向。

即將年滿70歲的劉怡翔，將由已故民政事務局副局長許曉暉胞弟、金融發展局行政總監許正宇接任。許正宇現年43歲，比劉怡翔年輕27年，過去曾任政務官，擔任經濟發展及勞工局助理秘書長，而且對金融業熟悉，曾任港交所董事總經理、新世界發展策略發展總監。他同時為民建聯成員，去年起成為該黨中常委。

不過，同樣是民建聯成員的劉江華將會離開官場，由同屬民建聯的勞工及福利局副局長徐英偉接替；而徐英偉的職位料會暫時出缺。

創科局方面，楊偉雄自2016年起出任首任局長，其後順利過渡至現屆政府，但改組班子後，由機電工程署署長薛永恒接任。薛永恒成為其前上司、現任運輸及房屋局局長陳帆後，第2位機電署出身的問責官員。

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責任編輯：郭家穎