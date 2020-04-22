涉冒家人簽署騙1800萬按揭貸款　商人囚66月官斥危害按揭貸款系統

▲ 案件今日（22日）於區域法院審判。（資料圖片）

62歲商人涉假冒胞弟及母親簽名，以3人同住的九龍塘單位向5間財務公司申請按揭貸款逾1,800萬元。經審訊後，涉案商人被裁定5項使用虛假文書副本罪名成立，今（22日）於區域法院被判監5年6個月。法官指，被告在胞弟發現犯案行為後，依然選擇繼續犯案，而且被告行為危害香港按揭貸款系統運行的可靠性。



被告陳錦洪（62歲）報稱商人，辯方早前指被告現職保安，被告早前經審訊後，被裁定5項使用虛假文書的副本罪罪成。



法官判刑時指，被告求情時指生意失敗而犯案，但被告經審訊後被定罪，其悔意有限。法官續指，被告明顯有計劃地行事，在5個月內藉以虛假授權書借貸逾1,800萬，其行為危害香港按揭貸款系統運行的可靠性，而且當胞弟發現被告使用虛假文書後，被告向胞弟求情需時還款，使胞弟未有即時告發，惟被告其後再次犯案。法官考慮到被告沒有案底、案發前品格良好，最終判監5年6個月。



控罪指，被告於2014年12月至2015年5月期間，使用1份看來是由其母親及胞弟於2014年10月7日簽署的授權書副本，以物業作為抵押，意圖誘使5間持牌放債人公司接受它為真文書的副本，最終向他發放共逾1,800萬元按揭貸款。



法官早前裁決時指，被告曾在胞弟質問下，承認抵押了同住的物業，而胞弟及母親一直否認有簽名，法官接納胞弟說法，認為其證供直接坦誠，又接納胞弟只有被告能製造虛假授權書並獲得借貸一說。

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記者：王仁昌