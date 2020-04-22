【七國咁亂】正室曬婚書證「性女」搶老公　前港姐楊斯雅逐點反擊

▲ 前港姐被指做小三搶人夫，「性女」楊斯雅反駁「大婆」指控。

離開大台後，開設成人用品店及當YouTuber的2012年落選港姐楊斯雅（Cindy），於2017年與藝人陳光耀（原名陳宇翔）結婚並誕下孖胎。可是當年已有傳她是第三者，到近日更有自稱是「正室」的J小姐向傳媒爆料指控，更提供結婚證書力證Cindy介入其婚姻，力斥她滿口謊言。

而Cindy與陳光耀則持另一說法，未知當中誰是誰非。

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▲ 二人宣佈2017年結婚時，表示已經拍拖多年。（微博圖片）

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「正室」指控楊斯雅

因為經營性商店而被稱「性女」的前港姐Cindy，於2017年宣布與拍拖多年、同為圈中人的陳光耀結婚，及後誕下一對孖仔，婚後二人對感情及家庭事非常低調，從不放閃或多提家庭事。

近日有傳媒收到一位自稱是陳光耀正室的J小姐爆料，她向媒體提供與陳光耀的結婚證書、家庭照等。J小姐並表示自己與陳光耀在2017年11月22日註冊結婚，但同年的除夕夜則與Cindy擺酒。

J小姐聲稱與陳光耀拍拖十年才決定結婚，二人婚後育有一女，男方在婚後搬到J小姐家中同住，但每周只逗留在家中約3天，其他時間則以工作為由在外過夜。

▲ Cindy的社交網站極大部份都是單人照。（Facebook圖片）

J小姐楊斯雅各執一詞

J小姐又指多年來一直都知道Cindy的存在，不過因深愛陳光耀而一直啞忍。

兩女雖然未曾見面，但Cindy曾私下傳短訊給她指不喜歡她，但後來又封鎖了J小姐。直到去年9月，J小姐從陳光耀電話看到從奶奶傳來的訊息，表示希望前往探望Cindy的一對孖仔，有感被陳家全家人瞞騙的J小姐，終於忍受不了提出離婚。

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▲ Cindy營造出「偽單身」感覺。（Facebook圖片）

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今次向傳媒提供了結婚證書以及夫妻兩與女兒的三人合照，全因為J小姐日前見到Cindy接受一個財經訪問時，公然提及「老公」一詞觸動到其神經。

J小姐表示雖然提出了離婚，但仍未進入法律程序，她跟陳光耀依然是合法夫妻。

有傳媒向Cindy與陳光耀二人求證，陳光耀以「前妻」稱呼J小姐，言談間更透露與對方今年新年才正式離婚，但後來又改口。Cindy向傳媒表示陳光耀與J小姐在2012年結婚，並在同年離婚，直到2017年與對方入紙結婚時，才發現與J小姐的離婚手續仍未辦妥，事件一直拖拉至今。

▲ 離開大台後Cindy主力售賣成人玩具。（Facebook圖片）

楊斯雅反駁指控

而陳光耀則指未有與J小姐育有女兒，照片中的小女孩是親戚的孩子。後來又有傳媒向J小姐查證，她直指陳光耀說話矛盾，一個大話蓋過另一大話，更指自己手持女兒的出世紙可作證明。

三人各持己說，連串報導出街後，Cindy在其社交網站轉發相關報導，並留言：

澄清。一個「偽單身」的誤會令大家都受罪了。今後我們會多多行善，彌補罪孽！用愛去令世界更好！希望疫情早日完結，大家都身體健康。在世界危機前，此等情愛之事，何足掛齒。

▲ 《On Call 36小時II》內的實習醫生可謂Cindy的代表作。（Facebook圖片）

楊斯雅曾演《On Call 36小時II》

陳光耀出身無綫藝員訓練班，入行後沒有令人有記憶的角色。

楊斯雅參選了2012年香港小姐，落選後入後拍劇，代表作包括《安樂蝸》主持以及《On Call 36小時II》的實習醫生艾嘉嘉。

2014年二人合作創業，開店售賣成人玩具，令Cindy有「性女」之稱，後來因為得罪公司被雪藏，直到2016年滿約離巢。

除主理性玩具生意，Cindy還會拍片分享圈中秘聞，後來亦有於ViuTV節目《啪啪聲，太好聽》中任客席主持。

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