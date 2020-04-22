【防疫抗疫基金】抗疫基金2.0遺漏跨境運輸業　工會盼政府拾遺補漏

▲ 貨櫃運輸業職工總會主席陳迪手（左一）盼政府向跨境運輸司機派1萬元補助金。（馮漢柱攝）

新冠肺炎疫情持續，近2.5萬名跨境運輸業從業員面臨裁員、放無薪假及開工不足等問題。業界代表今日（22日）召開記者會，除反映行業苦況外，更希望政府提供失業援助和1萬元補助金等支援。

現時跨境運輸業包括海上跨境客運、陸上跨境客運和海上跨境貨運等，三方面合共有約2.5萬名從業員。

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貨櫃運輸業職工總會主席陳迪手指，在第二輪防疫基金公布前曾與運輸及房屋局局長陳帆開會，但似乎陳帆對行業狀況有誤解，以為業界生意在疫情下影響不大。陳迪手補充指，事實上現時可供運送的貨不多，跨境貨運司機的收入大跌約30%；加上他們大多為無供強積金的自僱人士，所以急需政府援助。

海港運輸業總工會主席蘇柏燦則指，現到從香港往來澳門和內地的客船停駛，令入內近半從業員被裁，其餘從業員均需放無薪價，只能「食老本」度日，呼籲政府提供補助。

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工聯會立法會議員陸頌雄則指，第二輪抗疫基金雖然通過，但仍有遺漏之處，例如65歲以上的僱員和失業人士均未獲保障，呼籲政府拾遺補漏。

工聯會、海港運輸業總工會、和汽車交通運輸業總工會向政府提出4項訴求，包括：向跨境運輸司機和私人駕駛教師發放1萬元的補助金、豁免本年度的牌費、設立緊急失業援助金、和為跨境運輸司機提供防疫裝備。

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記者：陳梓蔚