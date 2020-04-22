【停課不停學】青年團體為中學生停課解悶　邀魔術師視像開班免費教魔術【內附報名連結】

▲ 香港中華基督教青年會推多項免費活動，而「陪你變」由星級魔術師Nelson Chau教授。(由機構提供)

新冠肺炎疫情下，全港中學生大多要留家學習，香港中華基督教青年會有見停課期愈來愈長，同學不但無得出街，也缺乏跟朋友玩和聯繫，長期對住個電腦上堂心情難免低沉，社工部社工便為此構思4場讓同學玩下、輕鬆下，又可學吓嘢的免費「停課不停學——陪你在家」活動。

第二場的「陪你動」，是由香港女子七人欖球及香港田徑隊代表Aggie Poon，教你地在家操Fit自己，活動會在今天(4月22日)下午進行；而「陪你變」是邀得知名魔術師Nelson Chau教授，讓同學不用出門跟大師學習魔術入門技巧，復課後便可表演一下身手。活動現已接受報名，費用全免，名額有限，以先到先得。

▲ 大會亦邀請了美術導師，透過Zoom教同學足不出門整手工，用簡單步驟整到一盞靚靚月球燈。(機構提供)

香港中華基督教青年會學校社工部註冊社工袁淑儀指出，他們針對中學生喜好，及現今少出街，缺乏跟其他人聊天，想透過Zoom活動讓學生動腦動手，及可以跟外界連結，開心交流。

魔術師Nelson有「魔界傑士」稱號，是全國近景魔術大賽得勝者，有超過10年公開演出經驗，希望學生體驗如何用簡單物品在短時間內，掌握近景魔術的手法，因活動切合家居學習，故Nelson只需同學預備隨手所得物品，如銀仔、橡筋、啤牌等，課程是1小時，每節15人共學。

另外，大會亦邀請了美術導師，透過Zoom教同學足不出門整手工，用簡單步驟整到一盞靚靚月球燈，相關用具大會會在活動前寄到同學家中，袁淑儀解釋，月球燈只需用到氣球，及用白膠漿、花士令等製作紙糊效果，鋪在球上風乾一段時間，當同學掌握技巧後，便可以等疫情過後，製作多幾盞送給朋友。

陪你變

日期：2020年4月29日

時間：6pm至7pm

名額：15人

陪你燈

日期 ：2020年5月6日

時間：5:30pm至7pm

名額 ： 15人

參加方法：預先在google form報名，大會於活動前一天透過電郵及WhatsApp通知入選者，所有入選者會在活動前一天透過電郵或WhatsApp收到Zoom網址連結。

查詢熱線 ：2857 7700

記者：胡麗珊