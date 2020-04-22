【開心速遞】《愛回家》細龍太彈張國榮《追》獲讚　陳偉琪彈豎琴揚威荷里活【有片】

▲ 「細龍太」陳偉琪不時分享彈豎琴的影片。（陳偉琪IG圖片）

TVB劇《愛‧回家之開心速遞》的「細龍太」陳偉琪（Vicky）多才多藝，陳偉琪除了愛打籃球和行山外，也愛彈奏豎琴和鋼琴，令一眾網民都拜倒裙下。陳偉琪近日彈奏哥哥張國榮的名曲，獲得網民大讚悅耳動聽。

Vicky最近留家抗疫練習豎琴，並於社交平台分享彈奏張國榮的《追》的影片，網民一致好評！

【開心速遞】細龍太化身希臘女神赴荷里活出賽 陳偉琪苦練豎琴致十指起水泡

▲ 最近留家抗疫的陳偉琪彈奏張國榮的《追》。（陳偉琪IG圖片）

她寫道：

當我在客廳練琴，爸爸媽媽都各自坐著做自己的事情，但怎麼這個時候我卻特別地被歌詞打動？

「追蹤一些生活最基本需要

原來早不缺少

有了你 即使平凡卻最重要」

Dedicated to my lovely and supportive parents. 💋💕 Love you always. .

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▲ 網民大讚陳偉琪彈奏的歌曲悅耳動聽。（陳偉琪IG圖片）

去年，Vicky曾初飛往美國荷里活出戰《WCOPA》的世界表演藝術錦標賽並參加了數項賽事，包括演技、模特兒、彈奏及自彈自唱。最終，她奪得了8個獎項，而彈奏豎琴的環節進入最後決賽，獲得了一個獎及該級別的大獎。她也於每個項目中成功贏得獎項，並謂即使多辛苦也感到值得。

參賽時一身希臘女神造型的Vicky還親自搬運豎琴，並發掘自己不同的一面，實現無限可能。

▲ 陳偉琪親自搬運豎琴。（陳偉琪IG圖片）

當時的她笑言：「人家說彈豎琴的女生都像希臘女神。我說嘛，你們見過希臘女神十隻手指頭都是水泡，用強而有力的臂彎搬搬抬抬這座比自己更高更重的東西嗎？所以，#我不是女神 是一位搬運工人。#仙女琪」

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