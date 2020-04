【開心速遞】《愛回家》細龍太彈張國榮《追》獲讚　陳偉琪彈豎琴揚威荷里活【有片】

TVB劇《愛‧回家之開心速遞》的「細龍太」陳偉琪(Vicky)多才多藝,陳偉琪除了愛打籃球和行山外,也愛彈奏豎琴和鋼琴,令一眾網民都拜倒裙下。陳偉琪近日彈奏哥哥張國榮的名曲,獲得網民大讚悅耳動聽。

Vicky最近留家抗疫練習豎琴,並於社交平台分享彈奏張國榮的《追》的影片,網民一致好評!

▲ 最近留家抗疫的陳偉琪彈奏張國榮的《追》。(陳偉琪IG圖片)

她寫道:

當我在客廳練琴,爸爸媽媽都各自坐著做自己的事情,但怎麼這個時候我卻特別地被歌詞打動?

「追蹤一些生活最基本需要

原來早不缺少

有了你 即使平凡卻最重要」

Dedicated to my lovely and supportive parents. 💋💕 Love you always. .

