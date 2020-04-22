【飲食速報】Pret A Manger新推外賣餐食　149元二人套餐可選健康藜麥飯【內附連結】

▲ 全新即食外賣「Pret At Home」系列全球首度面世。(圖：品牌提供)

新冠肺炎疫情持續下，大家近日叫多了外賣和即食產品，以三文治起家的英國品牌Pret A Manger，香港店會於明天開始率先發售，這也是品牌在全球所有市場首次推出全新系列「Pret At Home」。

▲ 各款經典濃湯($39/1人分)，如深受歡迎的忌廉南瓜湯。（Pret A Manger提供)

「Pret At Home」系列包括有各款經典濃湯($39/1人分)、各式配菜($39/2人分)、招牌咖喱($79/2人份)、藜麥飯($45/2人分)及烤甜薯紫薯($45/2人分)等備受喜愛的熱食菜式，將預先包裝妥當，方便客人外賣到家，隨時以微波爐加熱即可享用。

而由今日，即4月22日至5月30日期間，客人更可以$149享用二人套餐，當中包括自選咖喱、配菜各一款，更可選擇藜麥飯或烤甜薯紫薯作為健康主食。「Pret At Home」亦為客人設定好的便捷一人滋味餐選擇，包括印式咖喱雞配藜麥飯、泰式青咖喱雞配藜麥飯及意式牛肉醬通粉，均售$65。

▲ $149享用二人套餐，包括自選咖喱、配菜各一款，更可選擇藜麥飯或烤甜薯紫薯作主食。(Pret A Manger提供)

此系列於指定分店限定發售，包括利園、置地廣場、圓方、萬年大廈、Garden East、奧海城、太古廣場三期及所有港鐵站分店，按此可查詢Pret A Manger香港全線分店詳情，並已登陸Pret A Manger自家美食送遞服務平台「Pret Delivers」以及網上外賣平台foodpanda。二人套餐則於上述分店及foodpanda限定供應。

記者：趙景隆