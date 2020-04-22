【問責官員大換班】特首率領5位新任局長現身　林鄭月娥：未來兩年多帶領管治班子嚴控疫情　重振經濟

▲ 林鄭月娥率領5名新任局長見記者。（林宇翔攝）

特區政府問責班出現大調動，國務院今日（22日）公布任命安排，中央人民政府根據行政長官提名，任命5人出任局長，4人離開問責團隊。

任命聶德權為公務員事務局局長、徐英偉為民政事務局局長、曾國衞為政制及內地事務局局長、許正宇為財經事務及庫務局局長和薛永恒為創新及科技局局長，免去羅智光的公務員事務局局長職務，劉江華的民政事務局局長職務，聶德權的政制及內地事務局局長職務，劉怡翔的財經事務及庫務局局長職務，楊偉雄的創新及科技局局長職務和曾國衞的入境事務處處長職務。

行政長官林鄭月娥在國務院公布最新任命安排後率領5名局長見記者，站在林鄭月娥左右的分別是入境處處長曾國衞，將出任政制及內地事務局局長及新任公務員事務局局長的聶德權。



林鄭月娥表示，深信他們能夠勝任新工作，以迎難而上的精神帶領相關決策局為香港社會服務，在未來兩年多帶領管治班子，嚴控疫情，保就業、重振經濟。她又表示對於離職的羅智光、劉江華、劉怡翔和楊偉雄多年來盡心盡力服務香港社會和特區政府，對他們所作的寶貴貢獻表示衷心感謝。

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【問責官員大換班】國務院任命5人出任局長 曾國衞任政制局長 劉江華、楊偉雄離職

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記者：伍瑋瑋、莫稼浩