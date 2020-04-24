【消暑良品】轉行做地盤難適應酷熱天氣　營養師推介6款消暑解渴食物【內附少甜薏米水食譜】

▲ 營養師Annie為大家推介6款消暑解渴食物。（圖片來源：iStock）

新冠肺炎持續多達3個月，全球經濟大受打擊，香港的失業率也上升了，不少人為了生計轉行建造業。可是，由文職轉在地盤工作難以適應地盤的酷熱環境，營養師李杏榆（Annie）推介6款消暑食物及教大家做少甜薏米水。

Annie表示一下子轉行做地盤或者一些户外勞動的工作，身體或會難以適應酷熱的新環境。她指有時候飲水未必能達致消暑解渴的功效，反而薏米水口味帶甜，有助解渴。

經常流汗的人，會感到「口淡淡」，自然會想飲少少甜味的飲品。

流汗同時流失營養

Annie解釋，當我們流汗時，身體同時會流失電解質、鈉、氯化物、鉀、鎂、鈣和葡萄糖。換言之，補充這些營養素能有助消暑及解渴。

Annie指電解質屬於微量營養素，包含鈉、氯化物、鉀、鎂及鈣，有助平衡身體的神經健康。如果電解質不足，有機會出現脫水或抽筋的情況。Annie續指鈉和氯化物即是鹽，相對地容易在日常飲食（如食碟頭飯）補充。而葡萄糖可以快速供大腦使用，轉化為能量。

她推介以下消暑及有助補充電解質的食物：

1. 冬瓜

冬瓜屬高鉀食物，Annie建議大家可以煲冬瓜茶水，雪凍後帶上班飲用。晚飯時也可飲冬瓜湯，加強消暑效用。

2. 薏米

薏米也是屬高鉀食物，Annie建議大家可以煲薏米水，雪凍後帶上班飲用。

3. 洋甘菊

洋甘菊有抗炎和舒緩作用，Annie建議大家下班回家飲杯洋甘菊茶有助放鬆神經, 容易入睡。

4. 蕃茄

蕃茄含鉀、鎂及維他命C，大家平時也可以多飲蕃茄汁，同時增強抵抗力。

5. 綠豆

綠豆含鈣和鎂，能補充電解質的成份。Annie建議大家平日可以吃綠豆沙，達至消暑效果。

6. 牛奶

牛奶含鈣，Annie建議大家早上可食一份三文治配一杯牛奶，補充身體鈣質，幫助消暑。

Annie建議大家如果想煲薏米水、甘菊茶或冬瓜，可加入少少蜜糖取代蔗糖或白糖，因為蜜糖含有維他命B，有助調解新陳代謝、分解脂肪及蛋白質，維持皮膚和肌肉健康。

Annie分享一款適合夏日消暑的糖水，適合一家大小飲用，對於在地盤工作的人士，也有解渴的作用。

少甜薏米水

材料：生熟薏米各一両、蜜糖適量。

做法：把生熟薏米洗淨，放在煲裡，加入6碗水，大火煲滾後，轉文火煲45分鐘。熄火後待薏米水回暖，加入適量蜜糖調味。

功效：消暑解渴，補充鉀質

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記者：王芷瑩